푸코스클린팩토리(대표 정재훈)가 사명을 ‘푸코스(FUCOS)’로 변경하며, 종합 식품브랜드 기업으로의 본격적인 도약을 선언했다.

이번 사명 변경은 기존의 축산 부산물 제조 기업 이미지에서 벗어나, 간편식(HMR)을 중심으로 한 식품 전문 브랜드 기업으로 성장하겠다는 중장기 비전을 담고 있다. 특히 2025년을 기점으로 푸코스의 간편식 제품 판매량이 기존 축산 부산물 판매량을 넘어서며, 사업 구조 역시 간편식 중심으로 재편됐다.

푸코스는 여타 간편식 기업들과 달리 OEM 생산 방식이 아닌 전 공정을 직접 제조하는 구조를 강점으로 내세운다. 이를 통해 제품 기획부터 생산, 품질 관리까지 전 과정을 자체적으로 통제하며, 차별화된 제품 경쟁력을 확보하고 있다. 또한 자사몰을 중심으로 한 직접 판매(D2C) 구조를 구축해, 고객과의 접점을 강화하고 브랜드 신뢰도를 높이고 있다.

회사는 앞으로 간편식 식품 브랜드 대표 기업으로 성장하기 위해 전사적 역량을 집중한다는 계획이다. 이를 위해 올해 통합 풀필먼트센터를 설립, 생산성과 물류 효율을 획기적으로 개선하고, 안정적인 공급 체계를 구축할 예정이다. 풀필먼트센터를 기반으로 제조 경쟁력과 물류 역량을 동시에 강화해, 빠르게 성장하는 간편식 시장에서 선도적인 입지를 확보한다는 전략이다.

푸코스 관계자는 “사명 변경은 단순한 이름 교체가 아닌, 사업 방향과 기업 정체성을 재정의하는 전환점”이라며 “직접 제조 역량과 물류 인프라를 바탕으로 신뢰할 수 있는 간편식 식품 브랜드 기업으로 지속 성장해 나가겠다”고 밝혔다.