[헤럴드경제=박연수 기자] 무신사가 올 한 해 고객 데이터를 기반으로 트렌드를 분석한 ‘2025 무신사 트렌드 결산 리포트’를 31일 공개했다.

이번 리포트는 올해 1월 1일부터 12월 12일까지 무신사 스토어에서 발생한 거래, 검색, 후기 등 회원들의 활동 데이터를 분석한 결과다. 조사 기간 무신사의 신규 회원 수는 164만명을 기록하며 누적 회원 수 1600만명을 넘어섰다. 해당 기간 무신사를 통해 거래된 상품 수는 8300만개, 누적 검색량은 4억2500만건으로 집계됐다.

무신사는 올해 주요 트렌드 키워드로 러닝코어, 경량 패딩, 새깅, 백꾸(가방 꾸미기) 등 8가지를 선정했다. 특히 러닝은 올해 폭발적인 인기를 끌며 하나의 패션 장르로 자리 잡은 ‘러닝코어’ 트렌드로 확장됐다. 실제로 무신사에서 러닝 슈즈 판매량은 전년 대비 83%가량 증가하며 가파른 성장세를 보였다.

풋웨어(신발)와 뷰티 카테고리 거래·검색 데이터를 분석한 ‘카테고리 스포트라이트’에 따르면 올해 무신사에서 판매된 신발은 총 660만 켤레를 넘었다. 단일 품목 기준 최다 판매량은 나이키의 ‘에어 포스 원 화이트’가 5만5600켤레로 1위를 차지했다.

뷰티 카테고리에서는 향수가 최다 검색 품목에 올랐다. 올해 향수 판매량은 지난해 동기 대비 24% 증가했다.

무신사 관계자는 “앞으로도 다양한 데이터를 활용해 입점 브랜드들이 트렌드를 선점할 수 있도록 지원하는 한편, 글로벌 시장에서 K-패션의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.