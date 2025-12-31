[단독] “어이! 어이! 야!” 담임에 반말, 말리던 친구에 칼부림…퇴학 당하자 “살인자 낙인” 국가에 소송까지 걸었다 [세상&플러스]

[헤럴드경제=안세연 기자] 지난 2022년 6월 16일, 대구의 한 고등학교에서 칼부림 사건이 발생했다. 가해학생 A군이 담임선생에게 반말한 게 시작이었다. 같은 반 학생이 이를 제지하자 A군은 오히려 그에게 흉기를 수차례 휘둘렀다. 쓰러진 피해 학생을 발로 걷어차는 등 폭행까지 이어갔다. 다행히 피해 학생의 생명엔 지장은 없었다. 하지만 뇌진탕 등 중상을