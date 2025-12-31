광주과학기술원(GIST).[헤럴드DB]
▶보직

▷생명·의과학융합대학장 전창덕

▷AI영재학교설립추진단장 김태영

▷AI영재학교설립추진단 부단장 전상훈

▷행정안전처장 조영욱

▷미래전략실장 이승재

▷미래전략실 팀장 김소영


