[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 지난 30일 구청 5층 강당에서 ‘2025년 하반기 모범구민 표창 수여식’을 개최했다고 밝혔다.

수여식은 오후 2시 30분 9개동(고척1동, 고척2동, 개봉1동, 개봉2동, 개봉3동, 오류1동, 오류2동, 수궁동, 항동), 오후 4시 30분 7개동(신도림동, 구로1동, 구로2동, 구로3동, 구로4동, 구로5동, 가리봉동)으로 나눠 두 차례 진행됐다.

이날 수여식에는 장인홍 구로구청장이 참석해 표창 대상자 80명 중 참석자 70명에게 표창을 수여하고 수상자들의 노고를 격려했다.

올해 하반기 모범구민으로 선정된 수상자들은 ▷모범 통․반장 및 직능단체 ▷청소 및 환경 ▷지역사회 발전 ▷교육 및 문화 ▷재난 안전 5개 분야에서 지역 공동체의 든든한 역할을 해왔다.

장인홍 구로구청장은 “묵묵히 이웃을 위해 애써주신 모범구민 여러분 덕분에 구로가 더욱 따뜻한 공동체로 성장하고 있다”며 “앞으로도 지역 곳곳에서 나눔과 배려의 가치가 이어질 수 있도록 구에서도 주민과 함께하는 행정을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 구는 지역사회 발전에 헌신·봉사하고 구정에 적극 참여한 유공자를 격려하기 위해 매년 2회(상반기, 하반기)에 걸쳐 모범 구민을 선정해 표창을 수여하고 있다.