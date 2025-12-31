ESG 경영 철학 기반으로 경제교육 멘토링 ‘키움드리머’ 4기 성료

[헤럴드경제=김유진 기자] 키움증권은 지난 29일 서울 여의도 TP타워 본사에서 고등학생 대상 경제교육 멘토링 프로그램 ‘키움드리머’ 4기 수료식을 진행했다고 31일 밝혔다.

키움드리머는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 일환으로 지난해 시작된 청소년 경제교육 프로그램이다. 전국 대학생 투자동아리연합회(UIC)와 협업해, 미래 경제 주체가 될 고등학생들에게 올바른 경제·금융 지식을 전달하고 합리적인 경제적 사고 역량을 기를 수 있도록 돕고 있다.

이번 4기 프로그램은 지난 9월부터 약 4개월간 운영됐으며, 경기도 부천시 역곡고등학교, 광주광역시 제일고등학교, 부산광역시 남성여자고등학교 등 3개 학교에서 총 56명(대학생 멘토 및 고등학생 멘티 포함)이 참여했다.

프로그램은 매달 1회씩 오프라인 수업으로 진행됐으며, ‘돈이란 무엇인가’, ‘주요 산업과 기업 이해하기’ 등 학생들의 눈높이에 맞춘 실질적인 커리큘럼으로 구성돼 금융 전반에 대한 이해도를 높였다.

멘토로 참여한 한지호(25·동국대) 씨는 “어려운 금융 지식을 쉽게 전달하기 위해 고민하는 과정에서, 당연하게 여겼던 개념들을 다시 공부하게 됐고 소통의 중요성도 깊이 느꼈다”고 소감을 전했다. 다른 멘토들 역시 “지식을 나누며 함께 성장하는 의미 있는 시간이었다”, “금융 문해력을 한 단계 끌어올릴 수 있는 경험이었다”고 밝혔다.

키움증권 관계자는 “앞으로도 청소년들이 금융에 대한 올바른 이해를 바탕으로 미래 사회를 이끌 인재로 성장할 수 있도록 다양한 교육 프로그램과 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.

키움증권은 금융권 취업을 희망하는 대학생과 취업 준비생을 대상으로 디지털 금융 플랫폼 전문가를 양성하는 ‘키움 아카데미’를 운영하는 등, Gen-Z 세대를 위한 금융·경제 교육 확대에 적극 나서고 있다.