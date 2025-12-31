기재부, 2025년 11월 국세수입 현황 발표 추경 대비 진도율 95.0%, 5년 평균 웃돌아

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난달 국세수입이 소득세 증가 등의 영향으로 1년 전보다 소폭 늘었다. 올 들어 11월까지 누적 국세수입은 353조원을 넘어 전년보다 37조원 넘게 증가한 것으로 집계됐다.

기획재정부가 31일 발표한 ‘2025년 11월 국세수입 현황’에 따르면 11월 한 달 동안 걷힌 국세는 22조9000억원으로 전년 동월 대비 7000억원 증가했다.

세목별로 보면 소득세가 종합소득세 중간예납 납부세액 증가와 근로자 수 및 총급여 지급액 확대에 따른 근로소득세 증가 등의 영향으로 1조2000억원 늘었다. 상용근로자 수는 지난해 10월 1633만2000명에서 올해 10월 1661만8000명으로 28만6000명 증가했다.

반면 부가가치세는 환급 증가 영향으로 8000억원 감소했다. 상속·증여세 역시 전년도 고액 연부연납 상속세액 일시 납부에 따른 기저효과로 4000억원 줄었다.

농어촌특별세는 코스피 거래대금 증가 등의 영향으로 4000억원 증가했고, 교통·에너지·환경세는 유류세 탄력세율 부분 환원에 따라 1000억원 늘었다. 개별소비세는 1000억원 감소했으며 법인세와 증권거래세, 관세, 교육세 등은 전년과 비슷한 수준을 유지했다.

올해 1월부터 11월까지 누적 국세수입은 353조6000억원으로 전년 같은 기간보다 37조9000억원 증가했다.

추가경정예산 대비 진도율은 95.0%로 결산 기준 작년 진도율(93.8%)과 최근 5년 평균 수준(94.0%)을 웃돌았다.

누적 기준으로는 법인세가 지난해와 올해 상반기 기업실적 개선 등의 영향으로 22조2000억원 늘었고, 소득세도 근로소득세와 해외주식 호황에 따른 양도소득세 증가로 12조3000억원 증가했다.

교통·에너지·환경세는 유류세 탄력세율 조정 영향으로 1조8000억원 늘었다. 반면 부가가치세는 환급 증가 영향으로 5000억원 감소했고, 증권거래세는 세율 인하 효과로 1조4000억원 줄었다.