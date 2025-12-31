이사회, 인수가 인상 없자 불만…넷플릭스 제안보다 불리 판단 부채 관리·계약 해지 위약금 부담 불확실성도 쟁점

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 미디어 기업 워너 브라더스 디스커버리가 파라마운트 스카이댄스가 수정해 제시한 인수 제안을 다음 주 다시 거절할 계획인 것으로 전해졌다. 인수 금액 인상이 이뤄지지 않은 데다, 재무 부담과 계약 리스크에 대한 해법이 충분히 제시되지 않았다는 판단에서다.

31일 블룸버그통신에 따르면 워너브라더스 이사회는 아직 최종 결정을 내리지는 않았지만, 다음 주 예정된 회의에서 파라마운트의 수정 제안을 받아들이지 않는 방향에 무게를 두고 논의할 예정이다. 복수의 소식통은 이사회가 파라마운트가 제시한 인수 가격을 여전히 상향하지 않았다는 점을 가장 큰 우려로 보고 있다고 전했다.

앞서 워너브라더스는 파라마운트의 제안이 넷플릭스의 제안보다 재정적으로 불리하다는 이유로 한 차례 인수안을 거절한 바 있다. 파라마운트는 이후 두 차례 조건을 수정했으며, 최근에는 억만장자 래리 엘리슨이 404억달러 규모의 자기자본 투자와 추가 자금 조달을 보증하겠다는 확약을 포함시켰다. 다만 이 같은 보강에도 불구하고 핵심 조건인 인수 가격 자체는 변하지 않았다는 점이 이사회 설득에 한계를 드러냈다는 평가다.

파라마운트는 데이비드 엘리슨이 이끄는 스카이댄스와 엘리슨 일가가 소유하고 있다. 엘리슨 부자는 지난 8월 파라마운트의 경영권을 확보한 뒤 워너브라더스 인수를 위해 여러 차례 입찰에 나섰다. 인수가 성사될 경우 상대적으로 규모가 작은 파라마운트는 워너브라더스가 보유한 HBO, CNN 등 핵심 자산을 확보해 스트리밍 사업 외형을 크게 확장할 수 있다.

그러나 워너브라더스 이사회는 파라마운트의 재무 구조를 부담 요인으로 보고 있다. 파라마운트가 상당한 부채를 안고 있는 데다, 향후 인력 감축을 포함한 추가 구조조정 가능성이 거론되고 있어서다. 특히 인수 이후 부채 관리가 엘리슨 일가의 추가 지원 없이는 쉽지 않을 수 있다는 점이 이사회 내부에서 반복적으로 제기되고 있는 것으로 전해졌다.

또 다른 쟁점은 계약 리스크다. 워너브라더스는 현재 넷플릭스와 스튜디오 및 스트리밍 사업 부문과 관련한 계약을 맺고 있는데, 이를 해지할 경우 상당한 위약금이 발생할 수 있다. 이와 관련해 파라마운트가 위약금 부담을 떠안겠다는 명확한 보장을 제시하지 않았다는 점도 이사회 판단에 부정적으로 작용하고 있다.

워너브라더스는 공개 문서에서도 넷플릭스의 인수 제안이 재무 안정성과 실행 가능성 측면에서 파라마운트보다 유리하다고 설명해 왔다. 시가총액이 4000억달러를 넘는 넷플릭스는 할리우드에서 가장 가치 있는 미디어 기업으로 평가받고 있으며, 자금 조달과 부채 관리 측면에서 불확실성이 상대적으로 적다는 점이 강점으로 꼽힌다.

소식통들은 워너브라더스 이사회가 당분간 파라마운트가 인수 금액과 재무 조건을 추가로 상향 조정할 때까지 관망 기조를 유지할 가능성이 크다고 전했다. 현재로서는 수정 제안만으로 이사회 판단을 뒤집기에는 부족하다는 분위기가 우세한 상황이다.