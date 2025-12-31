[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온이 내년 1월 1일부터 11일까지 새해 기획전을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사에는 뷰티, 패션, 키즈, 라이프스타일 등 다양한 브랜드가 참여한다. 롯데온에 신규 입점한 셀러도 만나볼 수 있다. 전 제품 무료배송과 최대 10% 즉시할인 혜택 마련했다.

2030 남성 고객을 겨냥한 짐웨어 ‘피지컬가먼츠’는 최대 55% 할인과 18% 즉시 할인으로 합리적인 가격대로 만나볼 수 있다. 디자이너 브랜드 ‘드헤베’도 롯데온 입점을 기념해 스토어 할인과 찜쿠폰 혜택을 제공한다.

베스트셀러도 할인한다. 빈폴패밀리는 최대 40% 할인과 30% 추가 할인을 준비했다. 블루독패밀리는 전 상품 26% 즉시 할인, 7% 중복 쿠폰, 5% 카드 할인 혜택을 제공한다.

특히 행사 기간 네이버 페이로 10만원 이상 결제하면 5000원 할인을 받을 수 있다.

남지형 롯데온 브랜드마케팅팀장은 “새해를 맞아 롯데온에 새로 입점한 신규 셀러부터 꾸준한 사랑을 받아온 베스트 셀러 등 다양한 브랜드를 중심으로 기획전을 준비했다”며 “2026년 첫 쇼핑을 부담 없이 시작할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.