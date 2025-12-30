非아파트 지역 매입임대주택 활용, 지역 맞춤형 통합 돌봄서비스 제공 동두천·의왕·김포·부천시에서 총 163호 대상, 2026년 2월 9~12일 방문 접수

[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기주택도시공사(GH)는 ‘GH Care Hub(케어 허브)’ 특화형 매입임대주택의 임대 운영․관리와 커뮤니티 특화서비스를 제공할 운영사업자를 공개 모집한다고 30일 밝혔다.

‘GH Care Hub’는 비(非)아파트 지역의 매입임대주택 내 근린생활시설과 주민공동시설을 적극 활용해, 돌봄·육아·교육·일자리·창업지원·장애인·자립지원 등 지역 맞춤형 서비스를 제공하는 통합형 주거복지 융합 모델이다.

이번 공모사업은 지난 10월 열린 ‘GH Care Hub 사업설명회’에서 제시된 돌봄 정책 융합 협력 사업 모델의 일환이다. GH가 매입한 주택을 활용해 운영사업자가 자유롭게 운영테마를 제안하고, 해당 테마에 적합한 입주자 선발 및 특화 서비스를 제공하는 방식으로 추진된다.

모집 지역은 동두천시·의왕시·김포시·부천시로, 총 163호(주택 158호, 근린생활시설 5호)가 대상이다. 신청자격은 국토교통부 ‘기존주택등 매입임대주택 업무 처리지침’에 따라 법인 정관에 주택(사무실) 임대운영이 사업목적으로 명시돼 있고, 임대주택과 상가 또는 커뮤니티 시설 운영 실적을 보유한 기관이어야 한다.

신청 접수는 내년 2월 9일부터 4일간 방문 접수로 진행된다. 선정은 예비심사와 본심사를 거쳐 제출된 사업계획서 평가를 통해 이루어진다.

김용진 GH 사장은 “GH Care Hub 사업이 비아파트 밀집지역 곳곳에 토탈 주거복지 솔루션을 제공하는 새로운 모델이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 협력기관과 긴밀한 네트워크를 구축하고 정책사업 간 융합을 통해 GH가 ‘토탈 주거복지 솔루션 프로바이더’로 도약하겠다”고 말했다.