[헤럴드경제=김태열 선임기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 만나 “요르단강 서안에 대한 정책을 변경하라”고 요구했다고 미국 매체 악시오스가 30일(현지시간) 보도했다.

미국 정부 관리 등 소식통에 따르면 트럼프 대통령과 참모진은 전날 미국 플로리다의 마러라고 사저에서 네타냐후 총리에게 “상황을 진정시키라”며 서안에 대한 도발적인 조치를 자제하라고 촉구했다.

이스라엘이 서안에 대한 정책을 바꾸는 것이 유럽 국가들과 관계를 회복하는 데에 중요하고, 트럼프 대통령이 이스라엘과 중동 아랍 국가들의 화해를 추진하는 ‘아브라함 협정’의 확대에도 도움이 될 것이라는 취지였다고 한다.

이에 네타냐후 총리는 서안에 거주하는 정착민들의 폭력 행위를 강력히 비난했으며 더 많은 조처에 나서겠다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 두 정상이 서안과 관련해 심도있게 논의한 것은 이번이 처음이라고 이 매체는 짚었다.

타임스오브이스라엘도 미국 관리를 인용해 “트럼프 대통령과 참모들이 서안에 대한 이스라엘의 여러 정책에 우려를 표명했다”고 보도했다. 특히 이스라엘이 팔레스타인 자치정부(PA)에 수십억달러의 세수를 제대로 지급하지 않은 것도 문제로 지적됐다고 이 매체는 전했다.

전날 기자회견에서 트럼프 대통령은 네타냐후 총리와 서안의 정착촌 문제에 대해 장시간 논의했다면서 “우리가 서안지구에 대해 100% 동의한다고 말할 수는 없지만 곧 결론에 도달할 것”이라고 말했다. 네타냐후 총리가 이끄는 이스라엘의 우파 연립정부 내각은 2022년 12월 출범한 이후 지속적으로 서안 내 유대인 정착촌 확대, PA 약화 등 정책을 펴며 현지 민심을 자극했다.

이런 가운데 2023년 10월 팔레스타인 무장정파 하마스의 이스라엘 기습으로 가자지구 전쟁이 발발했다. 이후 이스라엘의 강도높은 군사작전에 민간인 수만명이 숨지자 국제사회에서는 이스라엘에 대한 비난 여론이 비등했으며, 이스라엘 점령지인 가자지구와 서안 등 팔레스타인 지역을 개별 주권국가로 승인한다는 선언이 이어지기도 했다.

지난 10월 트럼프 대통령의 주도로 가자지구에서 휴전이 이뤄졌지만 이스라엘은 서안에서 대테러 작전 강도를 높이고 있으며 정착민의 폭력과 팔레스타인인의 테러 등 사건도 빈발하며 긴장이 고조되고 있다.