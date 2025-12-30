11월 외래관광객 10월 보다 9% 감소 12월 더 줄어든다는 예측..고비인 듯 고물가에 주저하던 해외여행 다시 증가

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한 해가 저물어 가지만, 11월 관광통계는 12월 30일에 나왔다. 올해 11월 방한 외래객은 159만 6939명으로, 한 달 전인 올 10월(173만 9020)에 비해 14만 2081명이 덜 온 것으로 나타났다. 9%가량 덜 온 것이다.

마냥 상승세 만 탈 것 같았던 한국관광 인바운드 부문이 고비를 맞은 것이다.

계절적 요인도 있지만 과거 준성수기로 분류되던 12월 성적은 11월 보다 더 참담할 것으로 알려지고 있다.

현재 알려지고 있는 12월 한달 외래객 잠정 집계는 130만대 후반 또는 140만대 초반으로, 10월, 11월, 12월 막판 석달에 급격한 하락 그래프를 그리고 있다는 것이다.

1월~11월 누계는 1742만명이다. 이에 따라 올해 전체 방한객은 1870만~1880만명일 것으로 보인다.

11월 한달간 인바운드 실적은 사실 좋은 성적표이다. 코로나 직전 최고 호황기 11월보다 9.6% 성장했다.

다만, 한국 인바운드 관광산업이 한창 상승세였고, 그래서 더 높은 수치를 기대했기 때문에 “10월 정도 수치를 유지했더라면..”하면서 11,12월 통계치에 미련이 남는 것이다.

11월 한달간 가장 많은 방한객을 기록한 시장은 중국(37.8만 명)이며, 이어 일본(36.3만 명), 대만(15.8만 명), 미국(13.3만 명), 필리핀(6만 명) 순이었다.

직전 달인 10월에 비해 중국인은 9만4000명 즉 25%나 덜 왔다. 중-일 갈등의 반사이익은 커녕 심하게 줄어든 것이다. 그래서 관광산업엔 일희일비할 것이 없다는 것이다. “당연히 한국 오겠지”라고 호들갑 떨 필요도 없다.

오히려 일본인은 4만 6000명 가량 더 왔다. 대만인도 3000명 줄었고, 미국인은 1만6000명, 필리핀인 3000명 각각 감소했다.

중국인 방한객 수의 코로나직전 대비 회복률은 다시 75%로 주저 앉았다.

1~11월 방한객은 1742만명으로 전년 동기 대비 15.4% 증가하고, 2019년 동기간 대비 108.6% 회복했다. 시장별로는 중국(509만명), 일본(335만명), 대만(173만명), 미국(138만명), 필리핀(56만명) 순이었다.

11월 국민 해외관광객은 246만 7701명으로 전년 동월(239만 1140명) 대비 3.2%, 2019년 동월 대비 18.1% 증가했다. 1~11월 국민 해외관광객은 2680만명으로 2019년 동기간 대비 101.6% 수준 회복했다. 국제물가 때문에 주춤하던 해외여행 발길이 살아나고 있는 것이다. 12월까지 합하면 해외여행객은 3000만명에 약간 못미칠 전망이다.