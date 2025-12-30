신입생 1년 전액 장학금 혜택 6년 연속 지급

[헤럴드경제=김희량 기자] 부영그룹은 창신대학교에 지급한 누적 장학금 기부액이 82억원을 돌파했다고 30일 밝혔다.

부영그룹은 2019년 창신대를 인수하고 지역 인재 양성과 교육 사회 환원이라는 목표 아래 6년 연속 신입생 전원에게 1년 장학금 전액(간호학과 50%)을 지원하고 있다.

이는 ‘교육은 백년지대계(百年之大計)’라는 이중근 회장의 철학이 반영된 결과다. 부영그룹은 재정 지원 외에도 그룹 사업장과 연계한 현장 실습 및 인턴십 제도인 ‘부영트랙’을 도입하여 창신대 학생들의 실무 역량 강화를 적극 지원하고 있다.

부영트랙은 제주부영호텔&리조트 등 부영그룹 레저사업장과 연계해 학생들이 실무 중심의 현장 실습을 경험하고 취업까지 연계될 수 있도록 설계된 산학협력 프로그램이다. 지금까지 총 113명의 창신대 학생이 부영트랙에 참여했고 이 가운데 20명이 부영그룹 계열사에 채용됐다.

창신대 역시 부영그룹과 뜻을 함께하며 학생들의 경제적 부담 완화를 위한 노력을 지속하고 있다. 2022년부터는 입학금을 폐지했고 2023학년도와 2024학년도에는 등록금을 동결했다.

창신대는 4년 연속 신입생 충원률 100%를 달성하고 2026학년도 수시모집에서는 평균 경쟁률 6.27대 1을 기록하며 경남 지역 사립대학 중 1위를 차지하며 지역 대표 강소대학으로 자리매김했다.

이 외에도 최근 창신대는 법무부와 보건복지부가 공동 추진하는 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 시범사업에 선정됐다. 또 대학 부설 요양보호사교육원은 국민건강보험공단으로부터 요양보호사 보수교육 실시기관으로 지정되는 등 초고령화 사회에 대비한 경쟁력을 더욱 강화하고 있다.