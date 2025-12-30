벽걸이형으로 제작되어 1~12월 달마다 다양한 복지 정보 제공 새롭게 변경되는 복지 정책, 급여 선정 기준, 업무별 유관기관 연락처 등 수록

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 다양한 복지 정보를 수록하여 기초생활수급자가 손쉽게 알 수 있도록 ‘2026년도 복지달력 및 복지지원 안내문’을 제작해 배포한다.

이번 복지달력은 복지 제도에 대한 이해를 돕고 접근성을 높이기 위해 기획됐다. 특히 제도 변화에 익숙하지 않은 신규 수급자를 우선 지원 대상으로 선정해 정보 사각지대를 해소하는 데 중점을 두었다.

벽걸이형으로 제작된 달력에는 2026년부터 새롭게 변경되는 복지 정책 등 분야별 주요 서비스 내용이 상세히 담겼다.

또, 실생활에서 즉시 도움을 받을 수 있도록 업무별 유관기관 연락처를 함께 수록해 복지 대상자들이 필요할 때 언제든 지원을 요청할 수 있도록 했다.

달력에 수록된 주요 내용은 ▲2026년도 국민기초생활보장수급자 선정 기준 ▲생계·의료·주거·교육급여 지원 내용 ▲서울형 기초보장제도 ▲해산·장제급여 지원 사항 등이다. 아울러 ▲생계·의료 수급 가구 이사비용 지원 ▲저소득 주민 교육경비·교통비·문화체육활동비 지원 ▲광진구 기초복지 알림톡 활용 안내에 대해서도 확인할 수 있다.

이와 함께 구는 복지 제도를 미처 알지 못해 혜택에서 소외되는 사례가 발생하지 않도록 ‘복지지원 홍보 안내문’도 별도로 제작 예정이다. 안내문은 기초생활수급자 신규 책정 통지서 발송 시 함께 동봉하며, 동 주민센터 방문 시 쉽게 접할 수 있도록 민원실 등에도 비치할 계획이다.

김경호 광진구청장은 “복지 서비스가 필요한 분들에게 정확하게 제때 전달되는 것은 매우 중요하다”며 “생활 속에서 늘 접하는 달력을 통해 구민들이 복지 혜택을 보다 쉽고 편리하게 누릴 수 있기를 기대한다”고 말했다.