‘순천 1분컷’ 가장 선호

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시정 소식과 생활 정보를 전달하는 사회관계망서비스(SNS)를 이용하는 시민 10명 중 9명 가까이 만족하는 것으로 나타났다.

29일 순천시에 따르면 지난 15일부터 24일까지 시 공식 SNS 계정을 통해 조사한 결과 응답자 2973명 중 2667명(89.7％)이 채널과 홍보 콘텐츠에 매우 만족 또는 만족한다고 답했다.

특히, 콘텐츠 품질에 대한 평가는 더욱 긍정적으로 나타났다.

‘시민과의 소통’ 부문과 ‘정책 이해도 향상’ 부문에서는 만족도가 각각 94%에 달했으며, 신속하고 정확한 정보 전달과 친근한 소통 방식 등이 주요 만족 요인으로 꼽혔다.

순천시청 홍보실 뉴미디어홍보팀 소속 이승민·김민지 씨가 틈틈이 춤과 노래연습으로 호흡을 맞추며 시정 홍보에 열의를 보이고 있다.
가장 선호하는 콘텐츠는 짧은 영상으로 시정을 알리는 ‘순천 1분컷’(27.7％)이었으며 한 주간 주요 일정을 보여주는 ‘순케줄러’(23.9％), 지역 이슈를 소개하는 ‘순천어때’(21.6％), 주요 행사를 안내하는 ‘매 순간(17.5％)’ 등이 뒤를 이었다.

순천시는 인스타그램(@suncheonsi), 유튜브(순천시), 페이스북(순천시) 등 8개의 SNS 플랫폼을 운영하며 시정 정책 전달에 주력하고 있다.


