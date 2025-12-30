‘순천 1분컷’ 가장 선호

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시정 소식과 생활 정보를 전달하는 사회관계망서비스(SNS)를 이용하는 시민 10명 중 9명 가까이 만족하는 것으로 나타났다.

29일 순천시에 따르면 지난 15일부터 24일까지 시 공식 SNS 계정을 통해 조사한 결과 응답자 2973명 중 2667명(89.7％)이 채널과 홍보 콘텐츠에 매우 만족 또는 만족한다고 답했다.

특히, 콘텐츠 품질에 대한 평가는 더욱 긍정적으로 나타났다.

‘시민과의 소통’ 부문과 ‘정책 이해도 향상’ 부문에서는 만족도가 각각 94%에 달했으며, 신속하고 정확한 정보 전달과 친근한 소통 방식 등이 주요 만족 요인으로 꼽혔다.

가장 선호하는 콘텐츠는 짧은 영상으로 시정을 알리는 ‘순천 1분컷’(27.7％)이었으며 한 주간 주요 일정을 보여주는 ‘순케줄러’(23.9％), 지역 이슈를 소개하는 ‘순천어때’(21.6％), 주요 행사를 안내하는 ‘매 순간(17.5％)’ 등이 뒤를 이었다.

순천시는 인스타그램(@suncheonsi), 유튜브(순천시), 페이스북(순천시) 등 8개의 SNS 플랫폼을 운영하며 시정 정책 전달에 주력하고 있다.