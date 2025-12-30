행안부 지적사항 120건 중 89건 조치 완료 서울시 “나머지 30건, 내년 3월까지 조치”

[헤럴드경제=손인규 기자] 안전 문제로 잠시 일부 구간만 운행됐던 한강버스가 내년 1월 중 전 구간 운항을 재개한다.

서울시는 지난달 21~26일 행정안전부 주관으로 실시된 한강버스 안전관리 실태 관계기관 합동점검 결과에 따라 지적사항에 대한 이행계획과 조치결과를 행안부에 제출했다고 30일 밝혔다.

서울시에 따르면 총 120건의 지적사항(규정위반 28건­·유지관리 미흡 39건·개선권고 53건) 중 89건(규정위반 21건·유지관리 미흡 23건·개선권고 45건)을 조치 완료했다. 내년 3월까지 30건을 조치하고, 나머지 1건은 내년 말까지 조치할 계획이다.

현재 미조치된 규정위반 7건은 선착장 분야 유지관리와 관련된 사안으로, 현재 내년 예산을 확보한 상태여서 내년 3월 말까지 조치 예정이다.

선박 분야 지적사항 총 12건 중 11건은 조치 완료하였으며, 개선권고 1건은 접·이안 시 선장이 선착장과 승객 동선을 직접 확인할 수 있도록 선박 내 CCTV 모니터를 설치하는 건으로 선박 정기검사 시 차례대로 조치할 계획이다.

현재도 한강버스는 접·이안 시 선착장 직원, 승무원, 선장 간 무전기 등을 활용해 긴밀히 소통하며 운영 중이다.

서울시 관계자는 “선착장 분야 지적사항 총 70건 중 42건은 조치 완료하였으며, 나머지 28건은 26년도 예산을 통해 내년 3월 말까지 모두 조치할 예정”이라고 했다. 이어 “항로·비상대응 분야 지적사항 총 38건 중 36건은 조치 완료하였으며, 나머지 개선권고 사항 2건은 교각 등 추가 설치와 교량등 점멸방식 변경 건으로 3월 말을 목표로 조치할 계획”이라고 덧붙였다.

서울시는 이번 정부 합동점검 지적사항에 대한 조치와 더불어 자체적인 운항 안전성 확보 방안을 마련했다. 최종적인 항로 점검운항을 시행한 후 내년 1월 중 전 구간 운항을 재개할 예정이다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “남은 보완 사항도 차질 없이 추진해 (내년) 1월 중 한강버스 전 구간 운항을 재개하고 더욱 안심하고 이용할 수 있는 수상교통 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.