중소기업 운전자금·소상공인 특별자금 1월 접수

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 30일 설 명절을 앞두고 중소기업과 소상공인의 자금 수요가 집중되는 점을 고려해 1월 초부터 총 1400억원 규모의 ‘정책자금 조기공급’을 선제적으로 시행한다.

이번 조기공급은 명절 전 자금 공백을 최소화하고 중소기업과 소상공인이 안정적으로 경영활동을 이어갈 수 있도록 지원하기 위한 것으로 중소기업 운전자금 500억원과 소상공인 특별자금 900억원을 1월 초부터 조기 접수한다.

중소기업 운전자금은 총 4000억원 중 500억원을 1월 5일부터 7일까지 조기 접수하며 신청 기업은 부산경제진흥원(☎ 051-728-8046)의 심사를 거쳐 추천서를 발급받아 14개 시중은행에 제출하면 된다.

소상공인 특별자금은 총 4500억원 가운데 900억원을 1월 2일부터 조기 접수한다. 신청은 부산신용보증재단(☎ 051-860-6600)을 통해 가능하다.

아울러 시는 고환율로 어려움을 겪는 기업을 지원하기 위해 ‘환율케어 특별자금’을 올해에 이어 내년에도 500억원 규모로 편성한다. 업체당 최대 8억원(명문향토기업은 최대 10억원)까지 지원하며 3년간 2%의 이차보전을 제공해 급격한 환율 변동으로 인한 단기 유동성 위기 완화를 도울 계획이다. 신청은 부산경제진흥원의 심사 후 추천서를 발급받아 14개 시중은행에 제출하면 된다.

이와 함께 부산시는 중소기업과 소상공인의 금융 부담을 실질적으로 완화하기 위해 정책자금 이차보전율을 상향 조정하고 중소기업 육성자금 금리를 인하하는 등 지원 한도도 확대할 방침이다.

중소기업 육성자금과 운전자금은 이차보전율을 기존 1.0~1.5%에서 1.5~2.0%로 확대하고 소상공인 특별자금은 이차보전율을 기존 1.0%에서 1.5%로 상향해 금리 부담을 경감할 계획이다.

특히 중소기업 육성자금은 금리 인하를 통해 실제 부담 금리를 기존 3.45%에서 2.8% 수준으로 낮추고 한도를 기존 15억원에서 18억원으로 확대해 시설투자 자금이 필요한 성장기업의 투자 여력을 더욱 높일 방침이다.