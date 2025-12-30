AI·빅데이터 도정 전면 배치… ‘지능정보화 기본계획(2026~2030)’ 수립 제조업 혁신 연계·스마트 안전망 구축 등 도민 체감형 디지털 전환 가속화

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단 디지털 기술을 도정 전반에 적용해 ‘디지털혁신 수도’로의 전환에 나선다.

경남도는 2026년부터 2030년까지 5년간 적용될 중장기 정보화 전략인 ‘경상남도 지능정보화 기본계획’을 최종 확정했다고 30일 밝혔다. 이번 계획은 급변하는 디지털 환경 변화에 대응해 행정·산업·생활 전반의 구조를 혁신하고, 도민 삶의 질을 실질적으로 높이기 위한 장기 마스터플랜이다.

도는 ‘도민과 함께 뛰는 디지털혁신 수도, 경남!’을 비전으로 설정하고, 이를 구현하기 위한 4대 추진 전략과 12개 중점 과제를 확정했다.

먼저 활기찬 미래 디지털 생태계 조성을 통해 디지털 플랫폼을 기반으로 지역 활력을 높이고, 신기술과 연계한 미래 신성장 동력을 확보한다. 이어 행복한 생활 스마트 안전망 구축 전략을 통해 지능정보화 기술을 도민 일상 보호에 적극 활용하고, 안전하고 쾌적한 정주 환경을 조성한다.

또 따뜻한 동행 디지털 포용 구현을 핵심 전략으로 내세워 스마트 복지와 문화관광 서비스를 확대하고, 정보 취약계층을 포함한 도민의 디지털 전환 역량을 체계적으로 높일 방침이다. 이와 함께 똑똑한 행정 과학적 혁신 추진을 통해 인공지능을 융합한 행정 서비스를 확대하고, 데이터 기반 정책 결정 체계를 고도화한다.

특히 이번 기본계획은 제조업을 중심으로 한 지역 주력 산업의 디지털 전환을 가속화하고, 정보 접근성이 낮은 계층을 위한 디지털 포용 정책을 강화하는 데 중점을 두고 있다. 데이터 분석과 인공지능을 활용한 과학적 행정 체계를 구축해 행정 효율성과 정책 신뢰도를 함께 높이겠다는 구상이다.

도는 계획의 실효성을 확보하기 위해 매년 연차별 시행계획을 수립하고, 사업 추진 상황과 성과를 정밀하게 점검해 단계적으로 보완해 나갈 방침이다.

최수영 경남도 정보통신담당관은 “이번 지능정보화 기본계획은 경남이 디지털 혁신 수도로 거듭나기 위한 이정표”라며 “2026년부터 전략을 차질 없이 추진해 도민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 하겠다”고 말했다.