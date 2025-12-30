[헤럴드경제=장연주 기자] ‘다비치’ 강민경이 미국의 유명 치킨집에서 ‘가장 매운맛’ 치킨에 도전했다가 고통을 호소했다. 강민경은 도전에 앞서 “사망에까지 이를 수 있음을 동의한다”는 내용의 각서에 사인하고 이 같은 도전에 나선 것으로 전해졌다.

강민경은 지난 28일 자신의 유튜브채널에 ‘약속이 취소된 외향인의 연말’이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 그는 미국에서 공연을 관람한 뒤 홀로 맛집 투어에 나섰고, 현지의 유명 치킨집을 찾아 ‘제일 매운 맛’을 주문했다고 밝혔다.

그런데 강민경이 주문을 한 뒤 받은 종이에는 ‘본 메뉴는 극도로 매운 음식이며, 섭취로 인해 신체적 부상, 재산 피해, 정신적 고통, 나아가 사망에 이를 수 있는 위험이 발생할 수 있음을 인지하고 이에 동의한다’는 내용이 담겨 있었다.

한마디로 매운 음식을 먹고 탈이 나더라도 치킨집에서 책임지지 않는다는 내용이었다.

강민경은 “치킨이 매워 봤자 얼마나 맵겠어 하고 아무 생각없이 시켰는데 서명을 하라고 하니까 ‘이건 진짜 맵겠는데’라는 생각이 들었다”고 말했다.

곧이어 매운 치킨을 한 입 맛 본 강민경은 괴로움을 호소하면서 눈물까지 흘렸다.

그는 “이건 먹을 수가 없다. 절대 먹지 마라”며 “농담 아니라 도전도 하지 마라. 사람 죽을 수도 있을 것 같다. 나처럼 무식한 애들만 먹는 것 같다”고 강조했다.

한편, 매운 음식을 먹고 사망한 사례는 과거에도 있었던 만큼 주의가 요구된다.

지난해 미국에서는 심비대증과 심근교 질환을 앓고 있던 14세 소년이 불닭볶음면의 500배 수준인 매운 과자를 먹은 뒤 심폐정지로 사망했다. 부검 결과, 고농도 캡사이신 섭취가 사망의 직접적 원인이었다.

또 2023년에는 중국에서 20대 여성이 맵고 뜨거운 마라탕을 먹은 뒤 인후통을 호소하며 병원을 찾았지만 결국 10분 만에 숨졌다. 매운 마라탕 요리를 먹은 뒤 찬 음료를 마셔 염증과 부종을 일으켜 기도가 폐쇄되는 ‘급성 후두개염’으로 사망한 사례다.

매운 음식을 과도하게 먹으면 심한 복통, 설사, 구토 등 위장 장애가 발생할 수 있으며, 심하면 심장마비 등 위험한 상황에 이를 수 있다.