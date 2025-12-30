라오스는 오랫동안 ‘신비로운 불교의 나라’, ‘루앙프라방의 고즈넉한 사원’, ‘배낭여행의 성지’ 정도로만 기억되던 낯선 나라였다. 그러나 오늘날의 라오스는 더 이상 단순한 관광지나 조용한 내륙국이 아니다. 최근 라오스는 동남아 경제 지형을 바꾸는 인도차이나반도의 조용한 강자로 부상하고 있으며, 물류·디지털·농업·에너지·광업이 동시에 성장하는 숨은 신흥시장으로 빠르게 변모하고 있다.

지난 3년 사이 가장 큰 변화는 물류 지형의 전환이다. 2021년 12월 개통한 중국·라오스 고속철도는 중국 쿤밍에서 라오스 비엔티안까지 약 1000㎞를 10시간에 연결하며, 개통 3년 만에 누적 여객 약 4860만명, 화물 5400만톤을 운송하는 등 지역 물류 흐름을 완전히 바꿔 놓았다.

더불어 태국·베트남과의 육상 교역도 촘촘하게 연결되면서 라오스는 ‘내륙국’에서 ‘육로 허브’로 자리매김하고 있다. 실제로 2024년 라-중 양국 간 교역총액은 82억3000만달러로 전년 대비 각각 수출은 21.4% 증가, 수입은 9.8% 증가하는 등 과거 수십 종의 품목에서 현재 3000여 개로 확대됐다. 이러한 점은 한국 기업에도 새로운 물류 루트와 삼각 교역의 기회가 주어지는 중요한 변화다.

라오스의 디지털 전환 속도 또한 주목할 만하다. 최근 몇 년 사이 전자결제·배달·모빌리티 플랫폼이 급속히 확산했다. 지난 1월 기준 라오스의 인터넷 보급률은 약 64%, 모바일은 약 95%로 넘어서며, 젊은 소비층을 중심으로 SNS 기반 소비가 폭발적으로 증가하고 있다. 또한 정부는 ‘디지털 라오스 2030’을 선언하며 전자정부·데이터센터 구축을 국가 전략으로 추진하고 있다. 이는 한국 ICT 기업에게 매우 유망한 진출 기회를 의미한다.

라오스의 전통 강점이자 근로자 수가 가장 많은 농업 분야도 빠르게 변화하고 있다. 유기농 식품·커피·바나나·카사바·두리안 등의 농식품 수출이 중·라 철도를 통해 크게 확대되고 있으며, 태양광 건조 기술·디지털 유통 플랫폼 등 스마트 농업 도입 또한 본격화되고 있다. 한국의 K-푸드 기업이 라오스 농산물을 원료로 활용해 가공식품을 만드는 협력 모델 역시 현실화되고 있다.

에너지·광업 분야는 라오스 경제의 핵심 동력이자 상징이다. 라오스는 이미 동남아 최대급 수력발전국으로, 국가 전력의 70% 이상을 수력자원으로 활용하고 있다. 여기에 태양광·풍력 발전 프로젝트가 잇따라 추진되며 ‘지역의 재생에너지 공급국’으로 도약하고 있다. 칼륨·구리·금·희토류 등 풍부한 광물자원도 글로벌 공급망 다변화 측면에서 한국 기업에 새로운 기회를 제공한다. 특히 칼륨 비료는 세계 상위권 매장량을 보유해 안정적인 농업 원료 공급지로서의 가치가 높다.

이러한 라오스의 점진적 변화는 ‘작은 물줄기도 모이면 바다가 된다‘라는 현지 속담처럼, 작은 혁신과 노력이 모여 큰 성과로 이어지고 있는 모습이다. 라오스는 이제 더 이상 ‘신비로운 나라’가 아니다. 물류는 연결되고, 디지털은 성장하며, 농업은 현대화되고, 에너지는 녹색 전환을 향해 움직이고 있다.

대한민국 기업에 라오스는 더 이상 신비의 나라가 아니다. “지금 들어가야 기회를 잡을 수 있는 시장”, 그것이 변화하는 라오스가 우리에게 보내는 분명한 메시지다.

박준규 코트라 라오스 비엔티안 무역관장