[헤럴드경제=함영훈 기자] 국제범죄 소탕을 계기로 한국과 태국 간 우정이 더욱 돈독해지고 있는 가운데, 비엣젯 타일랜드 항공사는 신규 보잉 737-8 항공기 도입을 통해 양국 항공 연결성을 한층 강화하고 태국 및 아시아·태평양 전역으로의 원활한 환승 여행을 확대하고 있다고 30일 밝혔다.

비엣젯 타일랜드는 장기적인 기단 현대화 계획의 일환으로, 2025년 말까지 총 9대의 보잉 737-8 항공기를 도입할 예정이며, 이는 2028년까지 순차적으로 인도될 총 50대 주문 물량의 일부이다.

서울(인천)–방콕(수완나품) 노선은 향후 보잉 737-8 기종을 우선 투입할 계획이다.

현재 비엣젯 타일랜드는 매일 인천 출발 VZ851편 15:45 → 방콕 도착 19:55, 방콕 출발 VZ850편07:20 → 인천 도착 14:45를 운항중이다.

최대 6,570km의 항속 거리를 자랑하는 보잉 737-8은 비엣젯 타일랜드가 중·장거리 지역 노선을 효율적으로 운항할 수 있도록 지원하며, 방콕을 거점으로 동북아 및 동남아시아 전반으로의 노선 확장을 가능하게 한다. 이를 통해 한국인 여행객들은 방콕 허브를 경유해 치앙마이, 푸켓, 끄라비, 핫야이, 수랏타니 등 태국 주요 국내 목적지로 보다 편리한 환승 여행을 즐길 수 있다.

비엣젯 타일랜드는 성수기 동안 국내선 좌석을 최대 100만 석 추가 공급할 계획이며, 이는 운항 편수 확대와 스케줄 유연성 강화로 이어져 한국 승객들의 태국 내 이동 편의성을 크게 높일 전망이다.

보잉 737-8은 보잉 스카이 인테리어(Boeing Sky Interior)를 적용해 현대적인 객실 조명, 확장된 수하물 수납 공간, 더욱 조용하고 넓은 기내 환경을 제공한다. 또한 첨단 공기역학 설계와 LEAP-1B 엔진을 통해 연료 효율성을 개선하고, 탄소 배출량을 최대 15~20% 감소시키는 등 친환경적이고 지속 가능한 운항을 지원한다고 항공사측은 소개했다.