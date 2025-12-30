[헤럴드경제=고재우 기자] 개인정보보호위원회(개보위)는 최근 파산선고를 받은 인터파크커머스 및 위메프가 보유한 이용자 개인정보가 안전하게 파기될 수 있도록 감독 및 지원에 나선다고 30일 밝혔다.

이번 조치는 이달 16일과 지난달 7일 각각 파산한 인터파크커머스, 위메프 서비스 재개 여지가 소멸함에 사라짐에 따라 진행됐다. 양사가 그간 수집·처리해 온 방대한 양의 회원 정보를 파기함으로써, 잠재적인 유출 사고를 예방하기 위함이다.

개보위는 파산관재인 등과 협력해 전산 자산 목록과 회원 데이터의 저장 장소를 확인하고, 이를 복원 불가능한 방법으로 영구 삭제할 예정이다. 특히 전산 자산이 개인정보가 파기되지 않은 채 처분될 경우 발생할 수 있는 개인정보 불법 유통 우려를 사전에 차단하자는 취지다.

개보위는 “사업 종료 시 관리 사각지대에 놓일 수 있는 개인정보를 끝까지 책임지고 보호하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 국민의 소중한 개인정보가 불법 유통되지 않도록 현장 지도와 감독을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.