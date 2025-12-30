“국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신 죄송”

[헤럴드경제=정석준 기자] 각종 비위 의혹에 휩싸인 김병기 더불어민주당 원내대표가 취임 200일 만에 전격사퇴했다.

김 원내대표는 30일 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “연일 계속되는 의혹 제기의 한복판에 (제가) 서 있는 한 민주당과 이재명 정부의 걸림돌이 될 수밖에 없을 것”이라며 “오늘 민주당 원내대표직에서 물러난다”고 밝혔다.

김 원내대표는 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권 이용 논란, 부인의 구의회 업무추진비 사적 사용 의혹, 보좌진을 통한 아들의 업무 해결 의혹 등 본인을 비롯해 가족을 둘러싼 의혹이 잇따라 불거지면서 사퇴 압박을 받았다.

그는 “국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신이 있었고 그 책임은 전적으로 제 부족함에 있다”며 “진심으로 죄송하다”고 말했다.

그러면서 “지난 며칠간 많은 생각을 했는데 제 자리가 중요한 것이 아니라 하나의 의혹이 확대 증폭돼 사실처럼 소비되고 진실에 대한 관심보다 흥미와 공방 소재로만 활용되는 현실을 인정하기 어려웠다”고 했다.

이어 “우리 정치가 더는 그래서는 안된다고 믿어왔기에 끝까지 내 자신에게 묻고 물었다”며 “시시비비를 분명히 가리고 진실을 끝까지 밝히는 길로 갈 것인지에 대한 고민은 제 거처와도 연결돼 있었다”고 고충을 토로하기도 했다.

김 원내대표는 사퇴 의사를 밝히면서 “이 결정은 제 책임을 회피하고 덜어내는 것이 아니라 시시비비를 가린 후 더 큰 책임을 감당하겠다는 의지”라며 “더 나은 삶과 더 좋은 나라를 위해 약속했던 민생법안과 개혁법안이 차질 없이 추진될 수 있기를 바란다”고 말했다.

김 원내대표는 지난 6월 13일 선출된 이후 이날 기준으로 200일만에 원내대표직에서 내려왔다. 그는 소위 친명(친이재명)계 인물로 꼽히며 6월 이재명 정부 출범 후 첫 번째 여당 원내대표로 선출됐다. 초기 내각 구성을 위한 국회 인사청문과 민생회복지원금 등 각종 민생법안 통과 등을 지휘하며 정부를 지원해왔다.