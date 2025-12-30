신혼 및 입주 가전 결제 프로모션 5000명 추첨 ‘스타벅스 아메리카노’ 쿠폰 증정

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크는 한 달간 꾸준히 저금하면 삼성전자 가전 구매 혜택과 경품을 받을 수 있는 ‘한달적금 with 삼성전자’를 출시한다고 30일 밝혔다.

‘한달적금’은 100원부터 3만원까지 매일 하루 한 번 저축하는 습관을 키울 수 있도록 만든 단기 적금 상품이다. ‘춘식이’ 캐릭터로 시각적인 재미를 제공하고, 짧은 만기로 적금을 끝까지 유지하기 쉽게 설계된 것이 특징이다.

‘한달적금 with 삼성전자’는 ‘한달적금’에 삼성전자에서 사용할 수 있는 할인 혜택과 다양한 경품 등을 제공하는 제휴상품이다. 내년 1월 19일까지 21일간 한정 판매하며, 1인당 1계좌만 개설할 수 있다.

‘한달적금 with 삼성전자’에 가입한 고객은 3회차, 6회차, 11회차 납입에 성공할 경우 삼성전자 가전 할인 혜택을 받을 수 있다.

3회차에는 오프라인 매장인 삼성스토어 또는 백화점에서 사용 가능한 ‘최대 30만원 할인쿠폰’, 6회차는 ‘삼성전자 혼수클럽’이나 ‘삼성전자 입주클럽’에 가입한 후 제휴 삼성카드로 가전 등 2500만원 이상 결제 시 쓸 수 있는 멤버십 90만 포인트와 삼성카드 쇼핑몰 60만원 할인쿠폰 등 ‘150만원 상당의 혜택’을 받을 수 있는 쿠폰을 제공한다. 11회차에는 이마트 내 삼성전자에서 이용 가능한 ‘최대 5만원 할인쿠폰’을 준다. 31회차까지 납입을 완료한 고객 중 3명을 추첨해 이동형 스크린 ‘더 무빙스타일’을 증정하는 럭키드로우 이벤트도 진행한다.

이외에도 1회차 저금에 성공한 고객들 중 5000명을 추첨해 ‘스타벅스 아메리카노’ 쿠폰을 증정하며, 16회차에는 삼성 스토어나 백화점에서 30일부터 2026년 2월 22일까지 삼성전자 제품을 구매한 고객이라면 누구나 받을 수 있는 ‘올리브영 1만원 상품권’을 제공한다. 할인쿠폰 사용 방법 등 자세한 내용은 카카오뱅크 앱 내 상품 안내 페이지에서 확인할 수 있다.

카카오뱅크는 “‘한달적금 with 삼성전자’ 가입 고객에게 드리는 혜택은 ‘2026 삼세페’와 중복 할인 적용이 가능해 이용 고객들의 합리적인 가전 구매를 도울 수 있을 것으로 기대된다”라며 “앞으로도 고객의 생활에 밀접한 분야에서 재미와 실용성을 갖춘 다양한 서비스를 선보이겠다”고 전했다.