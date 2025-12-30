[헤럴드경제=조용직 기자] 한국여자프로골프협회(KLPGA)가 태국 촌부리에 위치한 아마타스프링CC에서 2026 KLPGA 정규투어의 개막전으로 열릴 ‘리쥬란 챔피언십’의 개최 조인식을 열었다고 30일 밝혔다.

파마리서치가 주최하는 리쥬란 챔피언십은 내년 3월 12~15일 동 장소에서 총상금 12억 원(우승상금 2억1600만원)을 놓고 열린다.

조인식에 참석한 정상수 파마리서치 회장은 “파마리서치는 골프단 창단 이래 KLPGA 선수들의 꿈과 열정을 지원해 왔다”며 “리쥬란 챔피언십을 통해 리쥬란 뿐만 아니라 우리 선수들이 세계적으로 빛나길 바란다”고 개최 소감을 밝혔다.

김상열 KLPGA 김상열 회장은 “파마리서치가 주최하는 새로운 대회로 2026시즌을 시작하는 만큼, 역대 최고의 시즌 개막전이라는 평가를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 화답했다.

한편, 글로벌 뷰티 브래드인 리쥬란을 보유하고 있는 파마리서치는 재생의학을 기반으로 의약품, 의료기기, 화장품, 건강기능식품 등을 제조, 판매하고 있다.