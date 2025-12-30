SKMS Day부터 AI WAVE까지 AI 중심 사업 성과 집중 조명

[헤럴드경제=정경수 기자] SK네트웍스가 구성원들이 직접 선정한 2025년의 주요 성과와 의미 있는 변화를 담은 연말 결산 콘텐츠를 공개했다.

SK네트웍스는 연말을 맞아 ‘2025 우리가 뽑은 최고의 순간’을 주제로 한 연말 결산 영상을 사내방송과 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다고 30일 밝혔다. 이번 콘텐츠는 사내 설문조사를 통해 구성원들이 직접 선정한 한 해의 주요 장면들을 중심으로, SK네트웍스와 자회사들이 이룬 성과와 변화의 과정을 조명했다.

기업문화 부문에서는 이호정 대표이사의 제안으로 매월 셋째 주 금요일마다 진행된 ‘SKMS Day – Connect Time’이 올해의 최고의 순간으로 꼽혔다. 해당 프로그램은 경영층과 구성원들이 실시간으로 소통하며 회사의 성장 방향과 비전을 공유하는 자리로, 열린 소통 문화 정착에 기여했다는 평가를 받았다. 이 대표가 구성원들과 점심 식사를 함께하며 자유롭게 대화를 나누는 사내방송 프로그램 ‘한 끼 수다’ 역시 기억에 남는 장면으로 선정됐다.

혁신 사례로는 자회사 SK인텔릭스가 선보인 웰니스 로보틱스 브랜드 ‘나무엑스’의 그랜드 런칭이 대표 성과로 꼽혔다. 나무엑스는 자율주행 기술과 100% 음성 제어 기반 에어 설루션, 비접촉식 바이탈 사인 체크 기능을 결합한 세계 최초 웰니스 로봇으로, 지난 10월 말 출시 이후 한 달 만에 2000대 이상 판매되며 시장의 주목을 받았다. 나무엑스는 CES 2026 혁신상을 수상하기도 했다.

인공지능(AI) 기반 사업 확장 역시 주요 성과로 소개됐다. SK네트웍스가 투자한 실리콘밸리 기반 스타트업 피닉스랩은 제약 분야 특화 모듈형 검색증강생성(RAG) AI 설루션 ‘케이론’을 지속적으로 고도화하며 신약 개발 효율화에 기여했다. 데이터 전문기업 엔코아는 메타샵 AI와 SQL 변환 자동화 설루션 등 신제품을 출시해 데이터·AI 시장 내 입지를 강화했다. 워커힐 호텔앤리조트는 챗GPT 기반 ‘워커힐 AI 가이드’를 도입하고, 국내 최초 AI·호텔 융합 체험 공간인 ‘AI 라운지’를 열며 고객 경험 혁신에 나섰다.

AI 생태계 조성 측면에서는 지난 9월 열린 ‘SK네트웍스 AI WAVE 2025’가 대표 행사로 선정됐다. 해당 행사는 AI 유망 스타트업 발굴과 투자 파트너 간 기술 교류의 장으로 활용되며, SK네트웍스의 AI 중심 사업지주회사로서의 위상을 강화했다는 평가를 받았다.

이 밖에도 워커힐 호텔앤리조트의 김치 사업 글로벌화, SK스피드메이트의 브랜드 리뉴얼 및 드라마 제작 지원, 삼일빌딩 합동 소방훈련 등 안전·보건을 위한 SHE 활동, 구성원 참여형 사내방송 콘텐츠 제작 등 다양한 순간들이 구성원들의 기억에 남는 한 해를 만들었다.

SK네트웍스 관계자는 “이번 연말 결산 콘텐츠는 구성원들이 직접 선정한 최고의 순간을 통해 회사의 변화와 혁신, 그리고 기업문화의 가치를 되돌아보는 계기가 됐다”며 “내년에도 구성원과 소통과 협력을 바탕으로 새로운 성장과 도전의 순간들을 만들어 갈 것”이라고 말했다.