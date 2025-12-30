서울경찰청 주관 릴레이 캠페인 1사1교 금융교육 등 청소년 대상 청소년 교육·지원 활동 확대 예정

[헤럴드경제=박성준 기자] 손해보험협회는 30일 서울경찰청이 주관하는 ‘청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인’에 동참했다고 30일 밝혔다.

이번 캠페인은 청소년 도박 문제에 대한 경각심과 범국민적 예방 인식을 높이기 위한 릴레이 형식의 캠페인으로, 이병래 손보협회장은 강영구 화재보험협회 이사장의 지목을 받아 동참했다.

손해보험업계는 보험의 사회 안전망으로서 역할을 수행하고자, 다양한 사회 문제에 관심을 기울이고 사회공헌 사업을 실천하기 위해 노력하고 있다. 손해보험 사회공헌협의회를 통해 청소년을 대상으로 보험에 대한 올바른 이해를 돕고 금융 지식을 학습할 수 있도록 ‘손해보험업권 1사1교 금융교육’ 협약을 맺는 등 금융교육 활성화에 기여하고 있다.

또한, 이번 캠페인 참여를 계기로 금융이해력 제고를 바탕으로 청소년들의 건전한 성장을 뒷받침하는 교육·지원 활동을 확대해 나갈 예정이다. 이 회장은 다음 참여 기관으로 한국신용정보원과 SGI서울보증을 지목했다.

이 회장은 “청소년이 올바르게 성장할 수 있는 환경 조성은 지속할 수 있는 사회 기반 마련의 출발점”이라면서 “손해보험 산업 본연의 역할을 충실히 수행하면서 다양한 측면의 사회문제를 극복할 수 있도록 이바지하겠다”고 말했다.