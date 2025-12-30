블룸버그 “위안화 상승세 지속 불가 메시지 확산” 수출·디플레 부담 우려…인민은행·국유은행 동시 대응

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국 관영 매체들이 위안화의 일방적인 강세에 잇달아 경고 메시지를 내놓으면서, 최근 위안화 가치 상승 속도에 대한 중국 당국의 경계심이 한층 높아지고 있다. 시장에서는 당국이 위안화 급등을 용인하지 않겠다는 신호를 공식·비공식 채널을 통해 동시에 발신하고 있다는 해석이 나온다.

29일(현지시간) 블룸버그에 따르면 상하이증권보와 중국증권보(CSJ)는 “위안화의 현재 흐름은 지속 가능하지 않으며, 시장 참여자들이 일방적인 절상에 베팅해서는 안 된다”고 지적했다. 공산당 기관지인 인민일보 역시 “위안화 환율의 양방향 변동과 유연성 확대는 정상적인 현상”이라며 과도한 강세 기대를 경계했다.

위안화는 2025년 들어 달러 대비 4% 이상 상승하며 강세 흐름을 보였다. 특히 지난주 역외 시장에서는 위안화 환율이 1년여 만에 처음으로 달러당 7위안 선을 돌파해 시장의 주목을 받았다. 이에 대해 상하이증권보는 기고문에서 “위안화의 일방적인 절상에 절대 베팅해서는 안 된다”며 기업과 금융기관에 환율 위험 관리 강화를 주문했다.

관영 매체의 경고는 실제 정책 대응과도 맞물려 있다. 중국 인민은행은 최근 “과도한 상승 위험에 대비하기 위한 조치를 강화하겠다”고 밝힌 뒤, 2주 넘게 시장 예상보다 낮은 기준환율을 고시해 왔다. 국유은행들 역시 역내 위안화 환율이 달러당 7위안 수준에 근접할 때 달러를 매입하며 시장 개입에 나선 것으로 전해졌다.

당국이 위안화 강세를 경계하는 배경에는 실물 경제에 대한 부담 우려가 깔려 있다. 시장 전문가들은 위안화 가치가 빠르게 상승할 경우 수출 경쟁력이 약화되고, 이미 압력이 큰 디플레이션 위험이 더 커질 수 있다고 지적한다. 실제로 중국 경제는 수출이 성장 버팀목 역할을 하고 있는 반면, 내수 회복은 여전히 더딘 상황이다.

궈롄민생증권의 샤오샹 애널리스트는 상하이증권보를 통해 “중국은 위안화의 급격한 절상을 용인하지 않을 것”이라며 “필요할 경우 이를 제어할 정책 수단은 충분히 보유하고 있다”고 말했다. 중국증권보 역시 외부 불확실성과 미·중 금리 차를 이유로 “위안화의 양방향 변동성이 당분간 이어질 것”이라고 전망했다.

실제 이날 역내 위안화는 달러 대비 0.1% 약세인 7.0126, 역외 위안화는 7.0109를 기록하며 소폭 되돌림을 보였다. 올해 위안화는 달러 대비로는 강세를 나타냈지만, 무역 가중 기준으로는 3.8% 하락해 주요 통화 대비로는 약세 흐름을 보이고 있다.

중국 인민은행은 최근 공개한 금융안정보고서에서도 “환율의 유연성을 유지하되 시장 기대를 관리하고 과도한 변동 위험을 방지하겠다”고 밝혔다. 시장에서는 당국이 위안화의 방향성보다는 속도 관리에 초점을 맞추고 있으며, 급격한 강세가 재현될 경우 추가적인 구두 개입이나 실질 조치가 이어질 가능성도 배제할 수 없다는 관측이 나온다.