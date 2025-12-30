강병진 사원, 300번째 헌혈로 ‘최고명예대장’ 유공장 전직원 봉사 1인당 18.7시간

[헤럴드경제=정경수 기자] 포스코퓨처엠이 누적 300회 헌혈자를 배출하는 등 전국 사업장에서 다양한 봉사활동을 전개하며 연말연시 따뜻한 나눔 실천에 앞장서고 있다.

포스코퓨처엠은 강병진 광양양극재생산부 사원이 지난 13일 전남 순천시 헌혈의집 순천센터에서 300번째 헌혈에 참여해 대한적십자사 광주전남혈액원으로부터 ‘최고명예대장’ 헌혈 유공장을 수상했다고 30일 밝혔다. 최고명예대장은 누적 헌혈 300회를 달성한 헌혈자에게 수여되는 최고 등급의 포상이다.

강 사원은 고등학교 시절 RCY(청소년적십자) 동아리 활동을 통해 헌혈의 중요성을 인식하고 고2 때 첫 헌혈을 시작한 이후 25년간 꾸준히 헌혈에 참여했다. 군 복무 시절에는 등록 헌혈회원으로 활동했으며, 육군 대위로 근무하던 2018년에는 누적 헌혈 160회를 달성했다. 2021년 포스코퓨처엠 입사 이후에도 90회 이상 헌혈을 이어오며 생명 나눔을 실천해 왔다.

특히, 강 사원은 지난 7월 광양양극재공장 협력사 직원 가족의 투병 소식을 접한 뒤, 2023년부터 모아둔 헌혈증 30장을 기부하며 따뜻한 연대의 마음을 전했다. 그는 “헌혈은 짧은 순간의 용기로 많은 생명을 살릴 수 있는 고귀한 나눔”이라며 “앞으로도 건강 관리를 통해 헌혈 400회 달성과 조혈모세포 기증에도 도전하고 싶다”고 말했다.

아울러 포스코퓨처엠은 올 한 해 전국 사업장에서 다양한 봉사활동을 펼쳐 임직원 1인당 평균 18.7시간, 누적 5만830시간의 봉사활동 시간을 기록했다. 송다혜 지속가능경영그룹 차장은 글로벌 아동복지기관 월드비전의 편지 번역 봉사활동에 총 201시간 참여해 임직원 가운데 최다 봉사시간을 달성했으며, 지명준 광양라임화성생산부 과장은 사업장 인근 취약지역 범죄 예방을 위한 자율방범 활동에 총 171시간을 참여했다.

본업의 전문성을 살린 봉사활동도 이어졌다. 이승현 법무그룹 그룹장은 대구지방검찰청 포항지청 형사조정위원으로 활동하며 법률 자문을 제공하고, 지급받은 수당 전액을 포스코1%나눔재단에 기부했다. 백정수 안전보건기획그룹 과장은 의료 접근성이 낮은 광양 농촌지역을 찾아 보건용품 전달과 안전교육 봉사활동을 펼쳤다.

포스코퓨처엠은 이 외에도 어린이 환경교육 프로그램 ‘푸른꿈 환경캠프’, 독거노인 가정을 찾아 빵을 나누는 ‘행복빵빵’ 등 임직원이 함께 참여하는 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 상생을 지속적으로 실천하고 있다.