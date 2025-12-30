인텔 지분 약 4% 확보…파운드리 계약은 제외

[헤럴드경제=정목희 기자] 엔비디아가 인텔 지분 약 4%를 확보하며 주요 주주로 올라섰다.

인텔은 29일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서를 통해 보통주 2억1477만6632주를 신규 발행해 엔비디아에 주당 23.28달러에 매각하는 제3자 배정 유상증자를 완료했다고 밝혔다. 이번 거래 규모는 총 50억 달러(약 7조2000억원)에 달한다.

이번 인수로 엔비디아는 인텔 지분 약 4%를 보유하게 됐다. 이번 투자는 엔비디아가 지난해 9월 발표한 지분 투자 계획을 이행한 것으로, 주당 매입 가격과 거래 조건은 당시 발표와 동일하다.

이번 투자에 따라 엔비디아는 데이터센터용 중앙처리장치(CPU)에서 사실상 표준처럼 쓰이는 인텔의 x86 기술에 자사 인공지능(AI) 기술 결합을 가속할 수 있게 됐다.

또 인텔은 엔비디아가 제공하는 투자금을 수혈해 자금난을 해소하는 한편 AI 생태계 편입될 가능성을 엿볼 수 있게 됐다.

이번 협력에는 엔비디아가 인텔에 칩 생산을 맡기는 파운드리(반도체 위탁생산) 계약은 포함되지 않았다.

그러나 사실상 그래픽처리장치(GPU) 전량을 대만 TSMC에 의존하는 엔비디아가 일부 제품의 생산을 인텔에 맡겨 장기적으로 공급망을 다변화할 수 있다는 예측도 나오고 있다.

특히 반도체를 중심으로 하는 미국 제조업 부활을 희망하는 도널드 트럼프 대통령과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 긴밀한 관계를 유지하고 있다는 점도 이 같은 관측에 힘을 싣고 있다.

미국 정부는 인텔 지분 9% 이상을 보유한 최대 주주이기도 하다.

인텔 주가는 미 동부 시간 낮 12시30분 현재 전일 종가 대비 약 0.5% 상승한 36.4달러를 기록하고 있다.

같은 시간 엔비디아 주식은 전일 대비 약 2% 하락해 186달러선에서 거래되고 있다.