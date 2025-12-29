경찰, 새해맞이 인파 관리 집중 대응 경찰기동대 포함 경력 1만여명 배치 청장 직무대행 “현장 안전관리 만전”

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청은 행정안전부와 함께 새해 타종식과 해넘이·해맞이 등 행사장 인파 안전관리를 적극 지원할 방침이라고 29일 밝혔다. 앞서 정부는 내년 1월 4일까지 인파관리 특별대책 기간으로 지정하고 위기경보 ‘관심’ 단계를 발령했다.

경찰은 행안부에서 지정한 8곳의 중점 관리지역과 해마다 반복적으로 인파가 몰리는 장소 106곳을 중심으로 92개 기동대를 포함한 경찰관 1만1945명, 방송 조명차 11대 등을 배치할 계획이다. 이 밖에 281곳에 대해서도 연계 순찰 활동을 펼쳐 불의의 사고를 미리 막겠단 방침이다.

중점 관리지역으로 지정된 곳은 타종 행사가 진행되는 서울 종로(보신각)와 대구 중구(국채보상공원), 새해맞이 행사가 열리는 서울 광진(아차산), 부산 수영(광안리), 울산 울주(간절곶), 강원강릉(경포·정동진), 전남 여수(향일암), 경북 포항(호미곶) 등이다.

경찰은 지자체와 안전관리 계획을 심의하고, 행사 당일 합동상황실(CP) 등을 공동 운영해 위험 상황(112신고 등)에 실시간 대응할 예정이다.

현장 인파 관리는 인파 밀집 지역 차량 통제, 일방통행로 확보 등에 경찰력을 집중한다. 인파 밀집이 예상되는 장소에는 방송 조명차와 고공 관측 차량 등을 적극적으로 활용할 계획이다.

10만명의 시민이 운집할 것으로 예상되는 서울 보신각 행사에는 18개 경찰기동대를 포함해 1573명 규모의 경찰이 배치된다. 오는 31일 오후 6시부터 1월 1일 오전 7시까지 종로, 우정국로, 청계북로 등 서울 도심 주요 도로가 전면 통제된다.

서울 아차산과 강원 경포대·주문진, 울산 간절곶, 포항 호미곶 등 주요 행사장에도 경사로와 방파제, 절벽, 둘레길 등 취약지에 경찰 통제선을 설치해 안전사고를 막는다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “국민이 안심하고 연말연시 행사에 참여할 수 있도록 현장 안전관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.