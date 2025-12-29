인천경제청, 건축심의 완료 인천글로벌시티, 총 1700세대 조성

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]재외동포타운 3단계 사업이 본격 추진된다.

㈜인천글로벌시티(IGCD)는 인천경제자유구역청이 재외동포타운 3단계에 대한 건축심의를 지난 23일 완료함에 따라 이 사업이 시작된다고 29일 밝혔다.

IGCD가 인천경제자유구역(IFEZ) 송도국제도시 11공구에 추진 중에 있는 재외동포타운 3단계 사업은 지하 2층에서 44층으로 총 14개동 규모로 건립된다.

전용면적별로 ▷72㎡ 96세대 ▷84㎡ 1268세대 ▷94㎡ 168세대 ▷110㎡ 168세대 등 총 1700세대로 구성되며,된다.

2026년 2~3월 사전청약이 접수되고 본격적인 분양은 4월로 예정하고 있다.

시공사는 내년 1월 말 선정하고 착공은 6월 예정이다. 2030년 1월 준공을 목표로 하고 있다.

재외동포타운 3단계 사업은 송도국제도시에 특화된 단지를 구성하기 위해 경관특화, 설계특화에 중점을 두고 계획됐다.

정근영 IGCD 대표는 “입주자들에게 자연과 조화를 이루는 우수한 품질의 상품을 최적의 분양가로 공급될 예정”이라며 “또한 영종국제학교 건립 사업 재원 확보를 위한 공공 목적의 사업이기도 하다”라고 말했다.