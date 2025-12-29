[헤럴드경제=함영훈 기자] 올해 한국인의 여가는 ‘러닝의 해’라고 불러도 좋을 만큼 뛰기 열풍이 불었다. 2026년은 말의 해, 병오년이어서, 블랭핑크의 곡 처럼 “뛰어” 열풍이 가속화할 전망이다.

비슷한 또래끼리 숱한 ‘자만추(자연스런 만남 추구)’ 풍경도 연출했고, 세대를 넘어 우정의 뜀박질이 이어지기도 했다.

PMI 연말 결산 설문조사에서 스트레스 요인 1위는 ‘물가·금리 등 사회적 문제’였고, 스트레스 해소 방법 1,2위는 각각 러닝, 여행인 것으로 나타났다. ▶헤럴드경제 12월29일자 ‘올해 사회적 스트레스 컸다, 극복하려 러닝·여행’ 보도 참조

여행사들도 런트립 개척에 적극 나섰다. 공교롭게도 29일 같으 날, 여행업계 1위인 하나투어는 다낭으로, 2위인 모두투어는 사이판으로 런트립을 인솔해 간다는 소식을 전했다.

▶다낭 런트립= 하나투어는 러닝 기반 스포츠 여행 플랫폼 ‘클투(CR8TOUR)’와 손잡고 첫 협업 상품으로 ‘2026 다낭 마라톤 5일’을 선보인다.

지난 11월 하나투어가 클투에 전략적 투자(SI)를 단행한 데 따른 것으로, 양사는 이번 협업을 교두보 삼아 러닝 특화 여행 분야에서의 상품 개발 협력 확대를 본격화할 방침이다.

‘클투와 함께하는 2026 다낭 마라톤 5일’은 포브스 선정 세계 6대 해변 ‘미케비치’ 일대를 달리는 ‘다낭 국제 마라톤’ 대회 하프 참가권을 포함했다. 비교적 완만한 난이도의 코스 구성으로 전문 러너는 물론 입문자도 부담 없이 완주에 도전할 수 있다.

내년 3월 20일 출발하는 3박 5일 일정이며, 대회 당일을 제외한 전 일정은 참가자가 개별 여행을 즐길 수 있는 세미 패키지 형태다. 항공·숙박·현지 이동 및 대회 참가권을 포함하고, 대회 현장에는 전문 포토그래퍼가 동행해 러닝 스냅 촬영 서비스를 지원한다.

또한 완주 후에는 피로 회복을 돕는 ‘전신 마사지’와 참가자 간 성취의 기쁨을 공유하는 ‘완주 기념 디너파티’ 등 러너를 위한 세심한 특전도 제공한다.

클투와 협업 상품 외에도 다가오는 2026년에 마라톤 대회에 참가할 수 있는 다양한 런투어 상품 기획전을 준비했다. 5KM 참가권을 포함한 다낭 마라톤 상품과 더불어 사이판 마라톤, 울란바토르 마라톤, 도쿠시마 마라톤 등 유수의 국제 대회와 여행을 결합한 러닝 특화 상품을 만나볼 수 있다.

▶사이판 런트립= 모두투어는 내년 3월 7일 사이판 아메리칸 메모리얼 파크 일대에서 열리는 ‘2026 사이판 마라톤’에 맞춰 스포츠 여행을 테마로 한 ‘RUN 사이판 2026’ 기획전을 선보였다고 29일 밝혔다.

지난 3월 사이판에서 열린 ‘사이판 마라톤 2025’에는 전체 참가자 중 한국인 비중이 약 35%를 차지하며 높은 관심을 보였다.

비교적 짧은 비행 거리와 국제마라톤연맹 인증 대회라는 점, 레이스 중 바다를 따라 달리는 코스와 휴양을 함께 즐길 수 있는 환경이 인기 요인으로 분석된다.

사이판 마라톤은 매년 전 세계 마라토너들이 참여하는 북마리아나 제도 내 주요 스포츠 이벤트다. 참가자들은 풀코스(42.195km), 하프코스(21.0975km), 10km, 5km 등 다양한 종목 중 원하는 코스를 선택해 도전할 수 있다.

모든 참가자에게는 공식 기념 티셔츠와 완주자 메달, 완주 증서가 제공되며, 현장에서는 음료 및 간식이 제공된다. 참가 접수는 상품 예약 시 함께 진행돼, 현지에서 별도 등록 절차 없이 참여할 수 있다. 특히 이번 기획전 전용 특전으로 5km·10km 참가비 포함, 지압마사지 1시간 제공 등을 마련해 러너들이 레이스와 휴식에 오롯이 집중할 수 있도록 편의와 만족도를 높였다.

마라톤 일정 외 시간은 자유 일정 중심으로 운영돼 리조트에서의 휴식과 개별 관광, 쇼핑 등이 가능하다. 가족이나 친구, 동료와 참여할 수 있는 일정으로 구성돼, 참가자 외 동반 여행객도 이용 가능하다. 특히 아동이나 노년층을 동반한 여행객의 경우 단거리 종목 참가 또는 관광 중심 일정 선택이 가능해, 다양한 고객층의 니즈를 반영했다.

대표 상품은 사이판 월드리조트 숙박으로 구성된 일정으로, 워터파크와 전용 비치를 갖춘 월드리조트에서 머문다. 전 일정 호텔식이 제공되며, 골드카드 혜택과 BBQ 디너쇼 1회가 포함된다. 또한 레이트 체크아웃과 마사지 1시간 특전도 마련됐다. 일정은 자유 일정과 일부 관광을 함께 구성해 여행의 여유와 편의성을 모두 고려했다. 티웨이항공·제주항공 인천~사이판 왕복 직항편을 이용해 3박 4일 또는 3박 5일 일정으로 운영되며, 고객 일정에 따라 선택할 수 있다.