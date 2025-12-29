[헤럴드경제=민성기 기자] 독립운동가 안중근 의사의 후손으로 알려진 한국계 중국인 이첸(27·본명 김영선)이 아이돌로 데뷔해 화제다.

지난 27일 엠넷플러스 아이돌 서바이벌 ‘플래닛C : 홈레이스’(PLANET C : HOME RACE) 파이널 방송을 통해 7인조 보이그룹 모디세이(MODYSSEY)가 탄생했다.

‘플래닛C : 홈레이스’는 앞서 진행된 ‘보이즈 2 플래닛’에 출연한 멤버들이 다시 한번 데뷔 서바이벌을 펼친 프로그램이다. 이를 통해 쑨헝위, 판저이, 리즈하오, 자오광쉬, 쉬에수런, 이첸, 안차우윗 7인이 최종 데뷔하게 됐다.

이 가운데 안중근 의사의 후손으로 알려진 한국계 중국인 이첸도 데뷔해 더욱 눈길을 끌고 있다. 지난해 10월 방송된 JTBC 서바이벌 프로그램 ‘프로젝트 7’에 출연한 안중근 의사 후손이라고 밝힌 바 있다.

당시 그는 “제 고조할아버지가 안명근 선생님이다. 안중근 선생님의 사촌 동생”이라며 “함께 독립운동을 하셨다”고 말했다. 또 자신의 할머니가 안명근 선생의 손녀인 안기진 여사라며 “안중근 의사의 후손으로서 느끼는 책임감이 있다”고도 했다.

1998년생인 이첸은 그간 여러 차례 아이돌 서바이벌에 도전했다. 2019년 중국 아이돌 서바이벌 ‘청춘유니’를 시작으로 방영이 무산된 중국 서바이벌, ‘프로젝트 7’, ‘보이즈2 플래닛’ 등에서 꿈을 향한 열정을 드러냈고, ‘플래닛C : 홈레이스’를 통해 데뷔의 기회를 잡았다.

모디세이는 뮤직·무브·모멘텀(Music·Move·Momentum)을 상징하는 ‘M’과 성장의 여정을 뜻하는 오디세이(Odyssey)의 결합어로, 음악에서 시작된 움직임이 추진력이 되어 하나의 팀으로 성장해 나가는 서사적 항해를 의미한다.