[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시의 경제규모가 126조원에 달한 것으로 나타났다.

29일 국가데이터처가 최근 발표한 ‘2024년 지역소득(잠정)’ 추계 결과에 따르면 지난해 인천시는 전년 대비 실질 경제성장률이 3.1%로, 전국 평균 경제성장률 2.0%를 웃돌았다.

이는 전국 17개 시·도 가운데 5위, 특·광역시 중에서는 2위를 기록했다.

인천시는 최근 3년간(2022~2024년) 연속적인 고성장을 이어가며 3년 평균 경제성장률 5.3%를 기록해 전국 1위에 올랐다. 이는 전국 평균 성장률 2.1%를 크게 상회했다.

2024년 인천의 지역내총생산(GRDP)은 126조원으로 전년 대비 8조원 증가했다. 2021년 지역내총생산 104조원으로 사상 처음 100조원을 돌파한 이후 2022년 113조원, 2023년 118조원에 이어 2024년에는 126조원을 기록하며 꾸준한 성장세를 이어갔다.

이로써 인천시는 특·광역시 가운데 서울에 이어 경제규모 2위 자리를 유지하고 있다.

산업별로는 제조업과 운수업이 인천 경제 성장을 견인한 것으로 나타났다.

제조업은 석탄·석유화학, 의약품·바이오 등 주력 산업의 매출 증가에 힘입어 7.7% 성장했다.

운수업 역시 인천국제공항과 인천항을 중심으로 항공운수업과 해상운수업의 물동량 및 매출이 늘어나면서 6.8%의 높은 성장률을 기록했다.

신승열 시 기획조정실장은 “이번 결과를 통해 인천의 안정적인 경제성장세가 다시 한번 확인됐다”며 “앞으로도 인천시는 실물경제 경쟁력을 바탕으로 지속적인 경제성장과 경기 활성화를 위한 정책적 노력을 이어가겠다”고 말했다.