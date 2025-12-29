인도, 향토방위대원 100여명 채용에 3200여명 응시 일당 약 9900원…대학원졸 등 고학력자도 대거 몰려

[헤럴드경제=이원율 기자]인도 동부 오디샤주의 한 지역에서 경찰 보조 임시직 100여명을 뽑기 위한 필기 시험에 3200여명이 응시해 눈길을 끈다.

응시생들 중 대졸자 등 고학력자가 많아 지역 내 구직난의 심각함을 보여준다는 해석도 나온다.

29일 인도 방송매체 NDTV 등에 따르면 오디샤주 자르수구다 지역의 향토방위대원 102명을 뽑기 위한 필기시험이 전날 오디샤주의 전경 대대 운동장에서 이뤄졌다.

향토방위대원은 경찰 보조 임시직이다.

일당은 623루피(약 9900원)다.

당국은 필기시험에서 1010명을 추려 이들을 상대로 체력 검사를 한 후 최종 합격자를 선별한다.

애초 4040명이 응시 원서를 냈다. 시험장에는 3200여명이 출석했다.

원서 제출자 기준으로 약 40대 1의 경쟁률을 보인 이 시험에는 5학년까지만 마치면 응시가 가능하다.

하지만 이번에는 대졸자와 대학원 수료 및 졸업자, 기술 자격증 소지자 등 고학력자가 대거 응시한 것으로 전해졌다.

많은 수험생은 민간 부문 일자리 부족과 행정 당국의 공무원 채용 지연 등으로 향토 방위대원 시험이라도 보지 않으면 안 되는 상황이라고 설명했다.

몇몇 수험생은 경력 쌓기보다 경제적 생존을 위한 일이라고 말해 고학력 청년들이 생계 수단 확보를 위해 큰 압박과 마주하고 있음을 보여준다고 NDTV는 전했다.

오디샤 내 다른 지역에서도 상황은 비슷하다.

지난 16일 삼발푸르 지역에선 향토방위대원 187명을 선발하는 시험에 8000명 이상이 응시했다.

이 또한 최소 학력 요건은 초등학교 5학년 졸업이지만, 실제 시험장에는 석박사 학위 소지자와 엔지니어, 정부 산업 훈련 이수자 등이 대거 등장했다.

엄청난 인원 탓에 응시자들은 책상이나 매트 없이 활주로 바닥에 앉아 시험지를 작성해야 했다.

현지 당국은 질서 유지와 부정 행위 방지를 위해 감시용 드론을 띄워야 했다.

NDTV는 이러한 추세가 오디샤주 내 고학력자들이 안정된 일자리 자체가 없는 상태에서 임시직 채용 시험에도 적극적으로 임하고 있음을 보여준다고 보도했다.

전문가와 구직자들은 행정 당국이 공공 및 민간 부문의 일자리를 더욱 적극적으로 창출하고 채용 순환 기간을 앞당기는 등 긴급 대책 마련에 나서야 한다고 했다.

정치권과 시민 사회에서도 비판이 이어지고 있다.

야당 정치인들은 정부의 고용 정책을 문제로 삼았다. 일부 누리꾼은 “정식 시험장이라기보다 대규모 집회에 가까웠다”며 시험 환경을 지적하기도 했다.