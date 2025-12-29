-근친혼이 세운 제국! 스페인&무적함대 몰락편

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]29일 방송되는 tvN ‘벌거벗은 세계사’(연출 김형오, 이윤호) 235회에서 펠리페 2세와 스페인 제국의 몰락사를 벌거벗긴다.

이를 위해 선문대학교 사학과 임승휘 교수가 강연자로 나선다. 중세 유럽의 정치사, 종교사 등을 깊이 있게 연구해온 임 교수는 이날 강의에서 펠리페 2세가 대제국 스페인과 유럽 역사에 미친 영향을 파헤칠 예정이다.

임승휘 교수는 펠리페 2세에 대해 “절대 권력을 지닌 합스부르크 왕가의 후계자로 스페인 제국의 황금기를 이끈 인물”이라고 소개한다. 세계 패권의 중심이었던 스페인 제국의 왕위를 물려받은 뒤 유럽, 아메리카, 아프리카, 아시아에 이르는 광활한 영토를 지배한 것은 물론, 스페인의 상징인 무적함대도 구축하며 승승장구했다는 설명이다.

임 교수는 스페인 제국의 몰락 또한 펠리페 2세 때문이었다고 전해 놀라움을 안긴다. 충격적인 근친혼, 네 차례의 국가 파산, 한때 바다를 호령했던 무적함대가 영국의 엘리지베스 영국 여왕에게 치명적인 패배를 당하기까지, 스페인 제국이 몰락의 길을 걷게 된 역사적 배경과 펠리페 2세의 운명, 이로 인해 뒤바뀐 유럽 역사 이야기는 오늘 방송에서 확인할 수 있다.

한편, 오늘의 여행 메이트로는 스페인에서 온 라라와 국방부 군사편찬연구소 남보람 박사가 함께 한다. 두 사람은 펠레페 2세의 결혼, 종교, 펠리페 2세가 일으킨 전쟁 등에 관한 풍성한 비하인드를 전하며 유익함을 더했다고 해 궁금증을 높인다.

대한민국 대표 인문학 예능 tvN ‘벌거벗은 세계사’는 전 세계 곳곳을 언택트로 둘러보며 각 나라의 명소를 살펴보고, 다양한 관점에서 우리가 몰랐던 세계의 역사를 파헤치는 프로그램. 29일 밤 10시 10분 tvN에서 방송된다.