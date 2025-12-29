관악S밸리 완성에 ‘창업 인프라 확충’ 필요…버스 차고지를 기술 기반 창업 거점으로 전환 계획 서울시 도시계획위원회 원안 가결로 시내버스 차고지 기능 폐지, 서울창업허브 조성 기반 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희) 서림동에 위치한 버스 차고지가 서울 서남권 대표 창업 허브 ‘서울창업허브 관악’로 새롭게 탈바꿈하게 된다.

서울창업허브는 서울시가 창업기업의 안정적인 성장을 돕는 국내 최대 규모의 ‘창업지원 종합거점’이다. 이는 사무공간을 비롯한 종합 인프라부터 사업 전략 고도화, 투자자 매칭 등을 통한 실질적인 성과 창출 연계까지 지원한다.

구는 민선 7기부터 지역 내 미래 먹거리 산업 발굴을 위해 추진해 온 중장기 비전인 ‘관악S밸리 조성’을 위해 창업 인프라 확충의 필요성을 강조해 왔다. 이에 구는 서울시에 지역 내 공공부지를 활용한 ‘서울창업허브 관악’ 조성에 대한 지속적인 건의와 정책적 논의를 이어왔다.

그 결과, 오랫동안 시내버스 차고지로 활용해 온 관악구 서림동의 신림3공영차고지 일대를 청년과 기술 창업 중심의 미래 산업 거점으로 전환할 계획이다.

구 관계자는 “서울시가 지난 17일 도시계획위원회에서 시내버스 차고지에 대한 도시계획시설 결정(변경)안을 원안 가결했다”며 “이번 결정으로 기존의 시내버스 차고지 기능은 폐지되고, 서울창업허브 관악 조성 사업이 추진될 수 있는 행정적 기반이 공식적으로 마련됐다”라고 전했다.

서울창업허브 관악은 심층 기술(딥테크, Deep-tech) 등 미래 신산업 분야 중심의 창업기업을 지원하는 관악S밸리의 ‘핵심 앵커시설’이자 서울 서남권 창업 생태계의 ‘구심점’ 역할을 수행하게 된다.

특히 기술 개발과 사업화, 기업 간 협업 등 기업 전주기 지원체계를 갖춘 ‘종합 창업 플랫폼’으로서, 입주하는 청년 창업기업이 지역 이동 없이 대학, 연구 기관과 연계해 기술 기반 창업 성장의 동력을 확보할 것으로 구는 기대한다.

이번 도시계획 심의 통과 이후 서울창업허브 관악 조성을 위한 구상이 구체화 단계로 접어들었다. 이후 필요한 행정 절차를 거쳐 2028년 착공, 2031년 준공을 목표로 추진될 예정이다.

박준희 구청장은 “서울창업허브 관악은 단순한 창업 공간 조성이 아니라, 관악구의 산업 구조와 지역 경제 전반의 체질을 강화하는 전략적 투자”라며 “서울시와 긴밀히 협력해 관악S밸리가 명실상부한 서울 서남권 대표 벤처 창업 메카로 자리매김할 수 있도록 구 차원에서도 적극적인 역할을 다하겠다”고 말했다.