삼양그룹(회장 김윤·사진)은 연말을 맞아 사회복지공동모금회에 이웃사랑성금 3억원을 기탁했다고 29일 밝혔다. 기부금은 삼양홀딩스 1억원, 삼양엔씨켐이 2억원을 출연해 마련했다.

삼양그룹은 2001년부터 24년간 꾸준히 사회복지공동모금회 희망나눔캠페인에 참여했다. 이번 성금은 청소년 대안학교 지원, 미혼모 지원, 멸종 위기생물 보호 등 복지 사각지대 해소와 환경보호 사업에 활용될 예정이다. 김진 기자