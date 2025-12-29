1.3㎢ 해제 고시…미래 신성장 거점 조성 시동

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 29일 서부산권 복합산업단지 조성을 위한 개발제한구역(GB) 약 1.3㎢에 대해 해제 고시를 완료했다고 밝혔다.

시는 지난 10월 23일 국토교통부 소관 중앙도시계획위원회에서 GB 해제 승인을 받은 이후 약 두 달 만에 고시 절차를 마무리하며 본격적인 사업 추진의 신호탄을 쏘아 올렸다. 이번 GB 해제는 2017년 공공성 부족을 이유로 국토부에서 반려된 이후 8년 만에 이뤄낸 성과다.

시는 공공성 확보를 위해 부산도시공사의 참여를 결정하고 지난 5년간 농업적성도 협의, 전략환경영향평가, 주민공람, 중앙부처 협의 등 복잡한 절차를 하나씩 해결해 왔다. 강서구 주민들이 오랫동안 염원해 온 숙원사업이 마침내 결실을 맺으면서 서부산권 미래 신도시에 대한 기대도 한층 높아지고 있다.

이와 함께 지난 12월 4일에는 ‘대저 공공주택지구’ 개발제한구역 약 2.3㎢가 국토부 중앙도시계획위원회에서 해제 승인을 받았다. 이에 따라 부산연구개발특구, 서부산권 복합산업단지, 대저·강동 공공주택지구를 잇는 ‘연구개발산업·물류주거’ 삼각벨트가 완성되며 서부산권 활성화의 기반이 마련됐다.

이는 직장과 주거지가 가까운 ‘직주근접 자족도시’ 실현을 의미한다. 서부산권 주민들은 더 이상 장거리 출퇴근에 의존하지 않고 일자리·주거·생활 인프라가 집약된 15분 도시 환경을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

올해 2월 국토부 지역전략사업으로 선정된 ‘동북아물류플랫폼(트라이포트 복합물류산업지구)’의 개발제한구역 약 2.3㎢도 내년 해제를 목표로 지난 10월 관련 용역에 착수했다. 여기에 같은 지역전략사업인 제2에코델타시티까지 더해지며 서부산권 일대는 부산의 미래 신성장 동력이 집약된 핵심 거점으로 탈바꿈하고 있다.

부산시는 올해 해제가 완료됐거나 추진 중인 물량을 포함해 약 19㎢ 규모의 개발제한구역 해제를 추진하며 도시 공간 재편에 속도를 내고 있다. 이는 금정산 국립공원 면적의 약 30%, 해운대 그린시티의 약 3.5배에 달하는 규모로 전국 최대 수준이다.

그동안 부산 발전의 걸림돌로 지적돼 온 개발제한구역 규제가 대대적으로 해소되면서 산업단지 부족 문제 해결은 물론 주택 공급 확대와 일자리 창출 등 도시 전반에 걸쳐 획기적인 변화가 기대된다.