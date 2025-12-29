무안공항 1주기 추모식…1200명 모여 희생자 기려 민주당 “유가족 원하는 대로 진상규명 노력하겠다” 국민의힘 “정부, 전국 공항안전점검 만전 기해야” 국회 여객기참사국정조사특위 1월 30일까지 활동

[헤럴드경제=주소현 기자] 179명이 사망하는 최악의 인명피해를 냈던 무안공항 제주항공 여객기 참사 1주기에 여야는 국정조사를 통해 사고 원인을 규명하고 책임자 처벌 및 재발방지 대책을 마련하겠다고 한목소리를 냈다.

우원식 국회의장은 29일 전남 무안공항에서 열린 여객기 참사 1주기 추모사를 통해 “12월29일 그날에 멈춰선 삶과 남겨진 삶을 기억하겠다. 기억하지 않으면 비극은 쉽게 과거가 되고 반드시 같은 모습으로 반복된다”고 말했다.

우 의장은 “사고조사 기구의 독립성 강화를 위해 항공철도사고조사위원회를 국무총리 소속으로 이관하는 법률이 국회 본회의 처리를 앞두고 있다. 지난주부터는 국회가 국정조사에 착수했다”며 “국회의 진상조사에 필요한 자료가 빠짐 없이 제출돼야 한다. 자료 제출을 미루거나 회피하는 일이 없도록 국회는 책임과 권한을 다하겠다”고 했다.

이날 추모식에는 우 의장을 비롯해 김민석 국무총리, 김윤덕 국토교통부 장관을 비롯해 여야 지도부, 정부 관계자와 유가족 등 1200여명이 희생자를 기리기 위해 모였다. 정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표, 장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표, 조국혁신당·개혁신당·기본소득당·사회민주당 원내대표 등도 참석했다. 추모식은 묵념과 헌화, 추모공연 순으로 진행됐다. 유가족들은 추모식 후 사고 현장을 방문했다.

정청래 민주당 대표는 이날 전남 무안에서 진행한 현장 최고위원회의에서 “아직까지 희생자·유가족이 원하는 만큼 진상이 규명되지 않고 있다”며 “국회에서는 국정조사를 통해 희생자·유가족이 원하는 대로 진상을 규명하는 데 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 “179명이 목숨을 잃었는데 1년이 지나도록 처벌받은 책임자가 아무도 없다는 현실은 참담하기만 하다”며 “정부는 세관당국이 챙겨야 할 외화밀반출 같은 문제보다는 철새도래지 인근 공항의 조류충돌 방지대책과 무안공항의 어처구니없는 로컬라이저 둔덕 같은 일이 없도록 전국의 공항 안전점검에 만전을 기하길 바란다”고 비판했다.

용혜인 기본소득당 대표도 논평을 통해 “국토부 산하 항공철도사고조사위원회는 공항 로컬라이저 둔덕에 대한 조사 결과는 내놓지 않으면서 조종사 과실에 무게를 둔 1차 조사결과를 발표했다. 경찰 역시 1년이 다 되도록 피의자 한 명 송치하지 못했다”며 “정부와 국회 모두 이 책임에서 자유로울 수 없다. 늦었지만 국회가 책임을 다해야 한다”고 지적했다.

국회는 사고 발생 약 1년 만인 지난 22일 ‘여객기 참사 진상규명을 위한 국정조사특별위원회’ 활동을 시작했다. 내년 1월30일까지 40일간 항공기 조류 충돌 위험성에 대한 과소평가, 항공기 엔진 등 기체 결함, 무안항공 로컬라이저 둔덕 관련 설계·시공·관리 과정에서 총체적 부실 등 사고 원인을 조사할 예정이다. 또 사고 조사 과정에서 축소·은폐 시도가 있었는지도 살핀다. 본회의 의결에 따라 특위 활동 기간을 연장할 수 있다.

특위는 민주당 9명, 국민의힘 7명, 비교섭단체 2명 등 총 18명으로 구성됐다. 위원장은 이양수 국민의힘 의원, 여야 간사는 염태영 민주당 의원과 김은혜 국민의힘 의원이 맡았다.