“보수는 닫히고 민주당은 열리는 중…진정한 와신상담 필요”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이준석 개혁신당 대표는 29일 국민의힘이 이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 발탁된 이혜훈 전 의원을 제명하자 “지금은 이 전 의원을 배신자로 몰아세울 때가 아니다”라고 지적했다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “탈영병 목을 치고 배신자라고 손가락질하는 것이 지금 우리가 해야 할 일인가. 보수 진영이 국민께 매력적인 비전과 담론을 제시해 희망을 드려야 할 때”라며 이같이 말했다.

이 대표는 “누군가 등을 돌렸다면 왜 떠났는지 그 이유를 살펴야지, 떠난 사람을 저주해 무엇을 얻겠나”며 “이제는 우리가 진정 와신상담해야 할 때”라고 짚었다.

그는 “보수 진영은 그동안 내부 동질성 강화만 외쳐 왔고 이제 더는 외연 확장이 불가능해졌다”며 “보수는 닫혀 가고 더불어민주당은 열려 가고 있다”고 지적했다.

이 전 의원에 대해서는 “이재명 정부의 선심성 낭비 재정을 막아 내고 자신의 역량을 직접 증명해 보라”며 “대통령에게 아부하거나 그 정권에 부역하는 모습을 보인다면 저도 가차 없는 비판을 퍼부을 것”이라고 했다.