부산시, 오늘 보훈 정책 토크콘서트 열고 정책 발표

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 29일 오후 3시 시청 1층 대회의실에서 ‘소통하는 따뜻한 보훈 정책 토크콘서트’를 열고 2026년 부산 보훈정책을 시민들에게 공유·발표한다. 이번 행사는 보훈정책을 행정 중심의 일방적인 발표 방식에서 벗어나 박형준 시장과 국가유공자, 시민이 직접 참여해 정책 방향을 함께 공감하고 소통하는 자리로 마련됐다.

부산시는 이번 토크콘서트를 통해 ‘기억과 존중, 나라사랑이 일상으로 스며드는 부산’을 비전으로 하는 2026년 부산 보훈지원 정책을 발표한다.

시는 2026년을 ‘부산 보훈의 원년’으로 설정하고, 보훈 예산을 전년 대비 대폭 확대한 410억원 규모로 편성했다. 보훈정책은 ▷한 차원 높은 보훈으로 보답 ▷보훈과 평화의 가치 기억 ▷모두가 함께하는 보훈문화 확산 등 3대 전략과 21개 세부 사업으로 추진한다.

‘한 차원 높은 보훈으로 보답’ 정책의 일환으로, 보훈명예수당 지급 대상을 무공·보국수훈자, 전상·공상군경, 5·18민주유공자까지 새롭게 포함해 기존 3800명에서 1만1422명으로 대폭 확대한다. 참전명예수당을 이원화해 만 90세 이상은 월 15만원으로 상향하고, 만 65세 이상 90세 미만은 월 13만원을 유지한다.

독립유공자 유족 의료비 지원은 선순위 유족 사망 이후에도 배우자에게 계속 지원하며 지정병원도 기존 8곳에서 구·군별 1곳씩 총 16곳으로 확대해 이용 편의를 높인다.

‘보훈과 평화의 가치 기억’ 정책으로는 부산시민공원 내 건립 중인 부산독립운동기념관을 2027년 상반기 개관해 시민 체험형 역사교육 공간으로 조성하고 충혼탑 진입로 개설 등 현충시설 정비를 통해 품격 있는 추모 환경을 마련한다. 또 ‘턴 투워드 부산, 유엔참전용사 국제추모의 날’ 행사를 시민 참여형으로 추진한다.

‘모두가 함께하는 보훈문화 확산’ 정책으로는 독립유공자 후손과 시민이 함께하는 ‘부산광복원정대’를 운영해 참여형 보훈을 일상으로 확산하고 국가유공자 우선주차구역을 확대해 생활 속 예우를 정착시킨다. 아울러 국가유공자 장례 시 의전 지원을 확대해 마지막 순간까지 예우를 다한다.