[헤럴드경제(영주·봉화)=김병진 기자]오는 2027년 열릴 예정인 ‘제65회 경북도민체육대회’는 경북 영주시와 봉화군이 공동 개최한다.

29일 영주시와 봉화군에 따르면 지난 22일 안동 스탠포드호텔에서 열린 경북도체육회 이사회 심의 결과 참석 이사 50명 중 30여명의 찬성표를 얻어 영주·봉화 공동 유치가 최종 결정됐다.

이로써 지난 6월 공동개최 유치 신청서를 제출한 이후 적극적인 유치활동의 결실을 맺게 됐다.

경북도민체육대회는 30개 종목에 경북 22개 시·군 선수단 1만 1000여명을 포함해 임원 및 관람객 등 총 3만여명이 참가하는 도내 최대 규모의 종합체육대회다.

이번 유치 성공은 양 지자체의 체계적인 준비 과정이 뒷받침됐다. 지난 10월 27일 22명으로 구성된 공동유치추진위원회를 공식 발족한 데 이어 12월까지 지자체 현장 답사와 적극적인 유치 홍보 활동을 통해 공동개최의 당위성과 인프라 활용의 효율성을 입증받았다.

이번 대회는 ‘호랑이처럼 당당하게, 여우처럼 지혜롭게!’라는 콘셉트로 봉화의 백두대간 호랑이와 영주의 소백산 여우를 상징 테마로 설정할 계획이다.

해당 테마는 대회 마스코트와 엠블럼 등 브랜드 이미지 구축에 활용돼 경북도민에게 단순한 스포츠 경쟁을 넘어 화합과 공존의 메시지를 전달할 것으로 기대된다.

영주시와 봉화군은 행정 구역의 경계를 허무는 인프라 공유를 통해 ‘상생 체전’의 롤모델을 제시하며 영주의 전문 경기시설과 봉화의 자연친화적 공간을 활용해 대회 운영에 효율을 극대화할 예정이다.

또 이번 개최지 결정에 따라 영주시와 봉화군은 원활한 대회 준비를 위해 도민체전 전담반을 구성하고 기본계획 수립 등 본격적인 대회 준비에 박차를 가한다.

영주시와 봉화군 관계자는 “12년 만에 봉화·영주권역에서 열리는 축제인 만큼 호랑이의 기운과 여우의 지혜를 모아 도민들에게 잊지 못할 감동을 선사하겠다”고 말했다.