[헤럴드경제=강승연 기자] 편의점 GS25를 운영하는 GS리테일은 전국경영주협의회와 논의해 재고처리한도를 증액하는 내용을 담은 2026년 ‘신(新)상생지원제도’를 29일 발표했다.

‘재고처리한도’ 증액은 빠른 트렌드 변화로 상품 주기가 짧아진 점을 고려해 업계 최고 수준인 점포당 연 108만원으로 상향했다. 가맹점은 트렌드가 지난 상품을 무상 재고처리(반품)하고, 히트 상품으로 조정할 수 있다.

가맹점은 또 차별화 신상품 도입, 상권별 핵심·추천 물량 관리와 연결된 ‘구색강화 인센티브(연 90만원)’, ‘수익개선 인센티브(연 120만원)’를 받을 수 있다.

판매이익 인센티브는 차별화 상품 판매 수익을 기반으로 지원금을 지급하는 제도다. 차별화 상품 수익이 늘어날수록 가맹점은 더 큰 인센티브를 받는다. 지원 한도는 없다.

가맹 경영주를 대상으로 전문 헬스케어 기업의 전문 의료진 건강상담, 건강검진 컨설팅, 진료 예약대행, 간호사 병원 동행 등 건강·심리 관리 프로그램도 제공한다. 경영주뿐 아니라 배우자, 부모, 자녀에게도 동일하게 적용된다.

GS25는 10년 이상 운영한 가맹 경영주에게 무료 건강검진 서비스를 제공하고 있다. 20년·30년차 경영주에게는 여행상품권(최대 300만원)과 건강검진권 등을 제공한다. 내년 기준 20년차 경영주는 300여명, 30년차 경영주는 20여명으로 예상된다.

한편 GS25는 2017년 업계 최초로 상생지원안을 선보였으며 지난해와 올해 2년 연속으로 동반성장위원회가 발표한 ‘동반성장지수’에서 ‘최우수’ 등급을 받았다.

신동훈 GS리테일 상생협력팀장은 “2026년 상생지원은 가맹점의 수익을 끌어올리는 동시에 경영주와 동반성장을 위한 것”이라며 “실효성 있는 영업 지원 제도와 가맹 경영주 삶의 질을 높이는 복지 프로그램을 강화했다”고 말했다.