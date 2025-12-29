中 ‘로봇굴기’ 낙수 효과…기업행사·공연 수요에 예약 조기 마감 업계 “내년 시장규모 14억달러”…BOTSHARE 출범, 200개 도시·40만 고객 목표

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국에서 연말 기업 행사와 상업 공연 수요가 몰리면서 휴머노이드 로봇과 로봇 강아지(사족보행 로봇) 임대 주문이 급증하고 있다. 임대료는 ‘하루 1만위안’에서 ‘하루 200위안’까지 내려가며 진입장벽이 낮아졌고, 수요 확산에 맞춰 로봇 임대 플랫폼도 잇따라 등장하는 모습이다.

28일(현지시간) 중국 매체 글로벌타임스에 따르면 상하이의 한 로봇 임대 업체 영업 담당자는 “2026년 초 기업 연례 행사에 로봇을 쓰려면 최대한 빨리 예약해야 한다”며 “보유한 휴머노이드 로봇과 로봇 강아지 30대가 춘절 전인 1월부터 2월 중순까지 거의 예약이 찼다”고 말했다.

임대료는 가파르게 내려가는 추세다. 중국 관영 CCTV 보도를 인용한 글로벌타임스는 일부 임대 플랫폼에서 기본형 지능형 로봇이 하루 200위안을 조금 넘는 수준부터 시작하고, 상호작용과 복잡한 기능을 갖춘 고급 모델은 하루 2000위안~5000위안, 로봇 강아지는 하루 200위안~500위안 수준이라고 전했다.

시장 규모도 빠르게 불어날 것으로 거론된다. 업계 관계자들은 로봇 임대 시장이 2025년 10억위안(약 1억4270만달러)을 넘길 수 있고, 플랫폼 기반 서비스가 커지면 2026년 100억위안까지 확대될 수 있다고 봤다. 글로벌타임스는 2026년 시장 규모를 14억달러로 예상하는 관측도 함께 소개했다.

임대 수요가 늘자 플랫폼 모델도 가시화되고 있다. 중국 최초의 개방형 로봇 임대 플랫폼을 표방한 BOTSHARE가 상하이에서 공개됐고, 로봇 서비스(RaaS) 형태의 통합 솔루션 제공을 내세웠다. BOTSHARE 측은 2026년까지 200개 도시로 확장해 40만명 이상 고객, 10곳 이상 로봇 제조사, 200곳 이상 임대 파트너, 3000명 이상 콘텐츠 제작자와 연계하겠다는 목표를 제시했다.

컨설팅업체 iiMedia Research의 장이 CEO는 글로벌타임스 인터뷰에서 현재 임대 수요가 공연·전시 등 ‘감성적 가치’가 높은 상업 시나리오에 집중돼 있고 시장은 아직 초기 단계라고 진단했다. 다만 향후 2년간 플랫폼 통합과 양산이 진행되면 소매·보안·산업현장·문화관광 등 기능 중심 수요로 확산될 수 있다고 내다봤다.

로봇 제조사 쪽에서도 ‘임대 시장’을 상용화의 관문으로 보고 있다. 유니트리 로보틱스 창업자 왕싱싱 CEO는 로봇 임대 시장을 포함한 로봇 시장이 올해 크게 달라졌고, 휴머노이드 로봇이 행사·공연 현장에서 계속 존재감을 키울 것이라고 언급한 것으로 전해졌다.

실제 적용 사례도 늘고 있다. 글로벌타임스는 훠궈 체인 하이디라오가 BOTSHARE의 주요 고객이 됐으며, 2026년 춘절 전에 일부 매장에 임대 로봇을 투입해 서예 쓰기, 댄스 공연, 고객 응대 등을 제공할 계획이라고 중국 매체 보도를 인용해 전했다.

송샹칭 중국상업경제협회 부회장은 로봇 임대가 단기 유행을 넘어 기업 수요로 이동하고 있으며, 장비 임대에서 ‘지능형 서비스 임대’로 진화하고 있다고 평가했다. 플랫폼 운영이 자리 잡으면 하드웨어 임대 자체는 장벽이 낮아지고, 대규모 언어모델(LLM)과 산업 지식 기반을 결합해 데이터 기반 의사결정 서비스로 가치가 확장될 수 있다는 분석도 나온다.