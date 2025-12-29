[헤럴드경제=강승연 기자] 동원그룹이 2026년 정기 임원 인사를 단행하고, 조성진 동원건설산업 대표이사 부사장을 사장으로 승진 발령했다고 29일 밝혔다.

조 대표는 건설 경기 불황 속에서도 우량 사업지 중심의 선별 수주와 원가 절감 등 내실 경영을 통해 재무 건전성을 강화한 성과를 인정받았다.

노경탁 동원팜스 대표이사 부사장은 기능성 축산 사료 개발과 공급망 효율화 등 견고한 사업 기반을 구축한 공로로 사장으로 승진했다. 김세훈 동원산업 지주부문 대표와 이영상 동원홈푸드 축육부문 대표는 각각 부사장으로 올라갔다.

글로벌 사업 강화를 위한 신규 임원 인사도 실시했다. 먼저 미국 자회사 스타키스트(StarKist)의 마케팅 실장(Consumer Marketing&Innovation)으로 마이클 메릿(Michael R. MERRITT)을 임명했다. 스타키스트 재무 실장(Financial Services)으로는 존 필즈(John FIELDS)를 선임했다.

동원그룹 관계자는 “사업 부문별로 전문성을 갖춘 임원을 배치해 그룹의 지속 가능성과 글로벌 경쟁력을 높일 것”이라고 말했다.