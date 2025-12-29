오전 9시 15분경 청와대 출근 지지자들, 본관 앞 몰려 환호

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 29일 청와대로 첫 출근을 마쳤다.

이 대통령은 이날 오전 9시 15분경 청와대 본관 정문을 통과했다.

이날 이 대통령의 출근길인 서울 종로구 효자동 삼거리 인근엔 이 대통령을 맞이하려는 지지자들과 취재진이 대거 운집하기도 했다.

이 대통령은 이날 한남동 관저에서 출근해 청와대로 향했다. 청와대 내 관저는 아직 종합 검토가 진행 중으로, 이 대통령은 당분간 한남동에서 출퇴근할 예정이다. 청와대 관저 이사는 내년 상반기를 목표로 하고 있다.

이 대통령이 탄 차량이 청와대 본관 철문으로 진입하자 지지자들은 환호를 보냈다. ‘이재명! 이재명! 이재명’을 외치고 ‘대통령님 화이팅입니다!’라고 응원을 보내기도 했다.

이로써 2022년 5월 이후 1330일 만에 ‘청와대 시대’가 다시 시작됐다. 이 대통령은 청와대 여민관에 마련된 집무실에서 3실장, 수석들과 함께 근무할 예정이다.