사내 봉사단 중심 국내외서 나눔 활동 전개 “연말 나눔으로 ESG 가치 확산”

[헤럴드경제=정경수 기자] 대한항공이 연말 지역사회를 위한 따뜻한 나눔을 실천하기 위해 국내외에서 다양한 사회공헌 활동을 펼쳤다고 29일 밝혔다.

대한항공 사내 합창단 ‘KE Choir’는 지난 19일 서울 강서구 등촌1종합사회복지관 경로당을 찾아 지역 어르신들을 위한 자선공연을 진행했다. 합창단은 새해를 앞두고 희망의 메시지를 담은 공연을 선보이며 따뜻한 감동을 전했으며, 어르신들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 후원 물품도 함께 전달했다.

해외 취약지역을 대상으로 한 봉사활동도 이어졌다. 대한항공 사내 봉사단체 ‘연합신우회’는 지난 19일부터 26일까지 스리랑카 엘피티야 지역에서 교육 환경 개선과 아동 지원을 위한 해외 봉사활동을 펼쳤다.

엘피티야는 수도 콜롬보에서 약 100㎞ 떨어진 농업 도시로, 교육과 복지 인프라가 부족한 지역이다. 연합신우회는 현지 커뮤니티 센터의 노후 시설 교체를 지원하고, 마을 어린이들을 대상으로 성탄절 행사를 열어 선물을 전달하는 등 따뜻한 나눔을 실천했다.

국내에서는 객실승무원 봉사단 ‘다솜나눔’이 지난 6일 경기도 고양시 일산서구 홀트일산요양원을 방문해 장애인 대상 송년회를 개최했다. 봉사단은 실내 레크리에이션과 공연을 진행하며 연말의 즐거움을 나눴고, 평소 시설에서 접하기 어려운 특식과 송년 선물을 전달해 의미를 더했다.

대한항공은 현재 25개의 사내 봉사단을 운영하며 국내외 아동복지시설과 장애인시설 등 다양한 소외계층을 대상으로 지속적인 봉사활동을 이어가고 있다.

대한항공 관계자는 “앞으로도 전 세계에서 사랑받는 항공사로서 지역사회의 연대감을 높이고, 도움이 필요한 이웃을 위한 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.