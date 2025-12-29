[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 지난 3월‘광주방문의 해’를 선포한 이후 올해 광주를 다녀간 방문객이 11월 말 기준 전년 대비 6.8%(411만명) 증가한 6501만명으로 집계됐다.

이는 전국 17개 시·도 중 5번째로 높은 증가율 기록이다.

광주시는 지난 3월 ‘광주방문의 해’ 선포 이후 국제행사 연계, 광주만의 특화관광상품 개발, 통합 홍보·마케팅 등을 추진하며 관광 활성화 전략을 추진해왔다.

특히 상반기에는 5·18민주화운동 제45주년을 계기로 광주에 대한 전국적 관심이 크게 확대되면서 전일빌딩245 방문객은 전년대비 51%(5만6천명), 국립5·18민주묘지는 15.5%(3만9천명) 증가했다. 광주의 역사·인문 자원이 실제 관광 수요로 연결되고 있음을 입증한 것이다.

이 같은 영향으로 5월 전체 광주 방문객 수는 19%(108만 명) 늘어났다.

6월부터 3개월 간 방문객 수 또한 연속 두 자릿수 증가세를 유지하며 안정적인 상승 흐름을 이어갔다.

6월에는 전국 시·도 중 방문객 증가율 1위를 기록했고 7월에는 2위, 8월에는 3위를 차지했다.

하반기에는 충장축제를 포함한 지(G)-페스타 가을 시즌과 호남관광문화주간 등 주요 프로그램이 관광객 유인효과를 끌어 올렸다. 10월 방문객이 29.8%(158만 명) 증가해 연중 최고 상승률을 기록한 것이다.

광주시는 올해 방문객 수 증가가 체류형 관광 확대라는 질적 변화를 이끌어낸 것으로 분석했다.

올해 숙박 방문자는 전년 대비 5.9%(251만 명) 증가했으며, 평균 숙박일수도 함께 늘어 체류 수요가 안정적으로 회복되는 모습을 보였기 때문이다,

10월에는 캠핑장·펜션의 소비 비중이 15.2%, 11월에는 내국인 호텔 이용 비용이 10% 증가하는 등 체류형 업종에서 소비가 두드러지게 증가했다. 평균 체류시간도 3천32분(50시간32분) 으로 전국 평균보다 525분(8시간45분) 길고, 전년 대비 8.6% 증가했다.

광주시는 ‘광주방문의 해’ 추진을 통해 축적된 이같은 성과를 지속적으로 확산·발전시키기 위해 시정 총괄 조정 형태의 태스크포스(TF) 체계를 내년에도 운영할 계획이다.