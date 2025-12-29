李 지지율 3주째 하락…“내란재판부법 강행 처리 등 영향”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 53.2%를 기록, 3주 연속 떨어졌다는 여론조사 결과가 29일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 24~26일 전국 18세 이상 2009명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정 수행을 긍정 평가한 응답자는 53.2%로 나타났다.

이는 지난주 12월 3주 차 지지율인 53.4%에서 0.2%P 하락한 수치로, 이 대통령 지지율은 지난 11월 첫째 주 56.7%로 고점을 찍은 뒤 7주째 소폭 변동하며 50% 초반대 박스권을 유지 중이다.

리얼미터는 “순직 공직자 유가족 초청 오찬 등 현장 소통 행보, 서학 개미 양도세 감면 및 환율 안정화 조치 등 민생 경제 정책이 긍정 요인으로 작용했으나, 내란재판부법·정보통신망법 강행 처리, 특검 구형 및 압수수색 등 정치적 대치 국면이 이어지면서 하락 압력이 커져 지지율은 횡보세를 보였다”고 분석했다.

정당 지지율은 더불어민주당이 전주 대비 0.4%포인트(p) 오른 44.5%를 기록했고 국민의힘은 1.5%p 떨어진 35.7%를 기록했다.

이 밖에 개혁신당 3.8%, 조국혁신당 3.1%, 진보당 1.7%, 기타 정당 2.1%, 무당층은 9.0%로 집계됐다.

두 조사는 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.

표본오차는 대통령 국정 수행 평가 조사가 95% 신뢰수준에 ±2.2%P, 정당 지지도 조사가 95% 신뢰수준에 ±3.1%P다. 응답률은 각각 4.6%, 4.0%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.